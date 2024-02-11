Повітряна тривога підступила до півночі зараз 11 лютого — які області "червоні"

Повітряна тривога підступила до півночі — які області "червоні"
Повітряна тривога в Україні в неділю, 11 лютого, продовжується. Небезпека поширилась на ще кілька областей, зокрема Черкаську й Кіровоградську. Наразі ворожі безпілотники хазяйнують на півдні, однак загроза для "червоних" областей актуальна.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога продовжується зараз 11 лютого
За даними українських захисників, безпілотники прямують до Миколаєва, підлітаючи до міста зі сходу. Тим часом нові групи "шахедів" прямують в бік Миколаївської області з Чорного моря.
Повітряна тривога охопила такі області:
- Черкаську,
- Кіровоградську,
- Дніпропетровську,
- Одеську,
- Миколаївську,
- Херсонську,
- Запорізьку.
Оновлено 00:52. Повітряні сили оновили інформацію щодо розміщення безпілотників:
- на Черкащині прямують на Смілу;
- вздовж межі Миколаївської та Одеської областей прямують на північний захід.
- кілька груп — вздовж межі Миколаївської та Херсонської — на Кіровоградщину.
Оновлено 01:05. Військові попереджають про "шахеди" в бік Черкас.
"Атака "шахедів" триває! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, залишайтеся в укриттях!" — закликають Повітряні сили.
Оновлено 01:17. За даними захисників, на Вінниччину прямують безпілотники ворога з Одещини. Крім того, до Миколаївської області прямують нові дрони.
"Шахеди" на Миколаїв з півдня!" — попереджають військові.
Також безпілотники летять з Черкаської області в бік Київської.
Нагадаємо, що обстріл південних областей не припиняється. Так у Миколаєві 11 лютого лунають повторні вибухи.
Також ми повідомляли, що ввечері 10 лютого в Миколаєві теж лунали вибухи. На місто відбувається атака ударних БпЛА.
Додамо, що повітряна тривога спершу охопила південні області України в ніч проти 11 лютого — Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, а потім перекотилася на інші. Атака ворожих безпілотників триває.
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