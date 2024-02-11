Повітряна тривога підступила до півночі зараз 11 лютого — які області "червоні"

Безпілотник летить над областями вночі. Фото: NTA

Повітряна тривога в Україні в неділю, 11 лютого, продовжується. Небезпека поширилась на ще кілька областей, зокрема Черкаську й Кіровоградську. Наразі ворожі безпілотники хазяйнують на півдні, однак загроза для "червоних" областей актуальна.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними українських захисників, безпілотники прямують до Миколаєва, підлітаючи до міста зі сходу. Тим часом нові групи "шахедів" прямують в бік Миколаївської області з Чорного моря.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога охопила такі області:

Черкаську,

Кіровоградську,

Дніпропетровську,

Одеську,

Миколаївську,

Херсонську,

Запорізьку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:52. Повітряні сили оновили інформацію щодо розміщення безпілотників:

на Черкащині прямують на Смілу;

вздовж межі Миколаївської та Одеської областей прямують на північний захід.

кілька груп — вздовж межі Миколаївської та Херсонської — на Кіровоградщину.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:05. Військові попереджають про "шахеди" в бік Черкас.

"Атака "шахедів" триває! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, залишайтеся в укриттях!" — закликають Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:17. За даними захисників, на Вінниччину прямують безпілотники ворога з Одещини. Крім того, до Миколаївської області прямують нові дрони.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

"Шахеди" на Миколаїв з півдня!" — попереджають військові.

Також безпілотники летять з Черкаської області в бік Київської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що обстріл південних областей не припиняється. Так у Миколаєві 11 лютого лунають повторні вибухи.

Також ми повідомляли, що ввечері 10 лютого в Миколаєві теж лунали вибухи. На місто відбувається атака ударних БпЛА.

Додамо, що повітряна тривога спершу охопила південні області України в ніч проти 11 лютого — Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, а потім перекотилася на інші. Атака ворожих безпілотників триває.