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Повітряна тривога підступила до півночі — які області "червоні"

11 лютого 2024 00:47
оновлено: 02:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога підступила до півночі зараз 11 лютого — які області "червоні"
Безпілотник летить над областями вночі. Фото: NTA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні в неділю, 11 лютого, продовжується. Небезпека поширилась на ще кілька областей, зокрема Черкаську й Кіровоградську. Наразі ворожі безпілотники хазяйнують на півдні, однак загроза для "червоних" областей актуальна.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога продовжується зараз 11 лютого

За даними українських захисників, безпілотники прямують до Миколаєва, підлітаючи до міста зі сходу. Тим часом нові групи "шахедів" прямують в бік Миколаївської області з Чорного моря.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога охопила такі області:

  • Черкаську,
  • Кіровоградську,
  • Дніпропетровську,
  • Одеську,
  • Миколаївську,
  • Херсонську,
  • Запорізьку. 
Мапа повітряної тривоги в Україні 11 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:52. Повітряні сили оновили інформацію щодо розміщення безпілотників:

  • на Черкащині прямують на Смілу;
  • вздовж межі Миколаївської та Одеської областей прямують на північний захід.
  • кілька груп — вздовж межі Миколаївської та Херсонської — на Кіровоградщину.
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:05. Військові попереджають про "шахеди" в бік Черкас.

"Атака "шахедів" триває! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, залишайтеся в укриттях!" — закликають Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:17. За даними захисників, на Вінниччину прямують безпілотники ворога з Одещини. Крім того, до Миколаївської області прямують нові дрони.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряної тривоги в Україні 11 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

"Шахеди" на Миколаїв з півдня!" — попереджають військові.

Також безпілотники летять з Черкаської області в бік Київської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що обстріл південних областей не припиняється. Так у Миколаєві 11 лютого лунають повторні вибухи.

Також ми повідомляли, що ввечері 10 лютого в Миколаєві теж лунали вибухи. На місто відбувається атака ударних БпЛА.

Додамо, що повітряна тривога спершу охопила південні області України в ніч проти 11 лютого — Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, а потім перекотилася на інші. Атака ворожих безпілотників триває.

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