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Мощные взрывы в Виннице — первые детали

8 февраля 2024 00:50
обновлено: 01:35
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы в Виннице сейчас 8 февраля - что известно об атаке
Пожар после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Взрывы в Виннице в четверг, 8 февраля, раздались около 00:40. В области еще с 23:56 7 февраля объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

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Взрывы в Виннице 8 февраля

"Взрывы! Оставайтесь в безопасных местах!" — говорится в сообщении.

Взрывы в Виннице 8 февраля
Взрывы в Виннице 8 февраля. Фото: скриншот

Между тем, в Воздушных силах ВСУ заявили о движении "шахедов" в регионе.

"БпЛА в Винницкой области изменили направление движения и двигаются с севера в направлении Винницы через Калиновку", — сообщили в Воздушных силах ВСУ в 00:37.

Взрывы в Виннице 8 февраля
Информация от ВС ВСУ. Фото: скриншот

Отбой воздушной тревоги в Винницкой области раздался в 01:01.

Карта воздушных тревог 8 февраля
Карта воздушных тревог 8 февраля. Фото: скриншот

Напомним, 8 февраля, взрывы в 00:10 прогремели в Одессе. В городе в 23:56 7 февраля была объявлена воздушная тревога. Предварительно сработала система ПВО.

Также мы писали, что 7 февраля в Киеве прогремели взрывы, а в области и в столице работали средства ПВО. Позже стало известно, что из-за российских обстрелов в Киеве вспыхнул многоэтажный дом в Голосеевском районе.

Впоследствии также стало известно, что количество жертв во время обстрела Киева крылатыми ракетами составило четыре человека убитыми и 40 ранеными. По официальным данным, в небе над столицей было сбито около 20 вражеских крылатых ракет. Очевидцы рассказали нашим журналистам, что вражеские цели двигали на столицу двумя волнами.

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Винница
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