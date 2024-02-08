Взрывы в Виннице сейчас 8 февраля - что известно об атаке

Пожар после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Виннице в четверг, 8 февраля, раздались около 00:40. В области еще с 23:56 7 февраля объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

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Взрывы в Виннице 8 февраля

"Взрывы! Оставайтесь в безопасных местах!" — говорится в сообщении.

Взрывы в Виннице 8 февраля. Фото: скриншот

Между тем, в Воздушных силах ВСУ заявили о движении "шахедов" в регионе.

"БпЛА в Винницкой области изменили направление движения и двигаются с севера в направлении Винницы через Калиновку", — сообщили в Воздушных силах ВСУ в 00:37.

Информация от ВС ВСУ. Фото: скриншот

Отбой воздушной тревоги в Винницкой области раздался в 01:01.

Карта воздушных тревог 8 февраля. Фото: скриншот

Напомним, 8 февраля, взрывы в 00:10 прогремели в Одессе. В городе в 23:56 7 февраля была объявлена воздушная тревога. Предварительно сработала система ПВО.

Также мы писали, что 7 февраля в Киеве прогремели взрывы, а в области и в столице работали средства ПВО. Позже стало известно, что из-за российских обстрелов в Киеве вспыхнул многоэтажный дом в Голосеевском районе.

Впоследствии также стало известно, что количество жертв во время обстрела Киева крылатыми ракетами составило четыре человека убитыми и 40 ранеными. По официальным данным, в небе над столицей было сбито около 20 вражеских крылатых ракет. Очевидцы рассказали нашим журналистам, что вражеские цели двигали на столицу двумя волнами.