Впереди тяжелые бои — Жорин назвал направления, где обострится ситуация после Авдеевки

Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: wikimedia.org

Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что на Авдеевском и других направлениях передовой ожидается сложная ситуация. По его словам, россияне опрокидывают уцелевшие подразделения из Авдеевки.

Об этом Максим Жорин сообщил в Telegram в среду, 21 февраля.

Жорин о ситуации на передовой

Заместитель командира 3 ОШБр отметил, что на Авдеевском направлении все очевидно — российские захватчики будут продвигаться, пока смогут.

По его словам, такая же сложная ситуация и в других направлениях, куда опрокидывают уцелевшие подразделения россиян из Авдеевки.

"В целом нас ждут очень сложные бои. Говорил об этом еще в прошлом году — россияне готовились все это время. Готовили силы, резервы, накапливали оружие и технику. И подготовились", — рассказал Жорин.

Он добавил, что сейчас Россия начинает планомерно привлекать резервы и технику на поле боя. Майор анонсировал сложную ситуацию также на юге и Харьковском направлении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Максима Жорина

Напомним, что Жорин подробно рассказал, какая ситуация сложилась на Авдеевском направлении. Теперь армия РФ пытается штурмовать в районе населенного пункта Ласточкино.

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