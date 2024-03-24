Польша подняла истребители F-16 в воздух

Взрывы в Украине и атаки РФ затронули и соседнюю страну. Польша подняла в небо свои и союзнические самолеты из-за интенсивной деятельности дальней авиации России в воскресенье 24 марта.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в соцсети X.

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"Оперативное командование ВС сегодня вечером наблюдает интенсивную деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанную с нанесением авиационных и ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины", — говорится в сообщении.

В ВС отметили, что начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно мониторится.

"Предупреждаем, что польская и союзническая авиация задействована, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", — предупредили польские военные.