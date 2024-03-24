Польща підняла винищувачі F-16 у повітря
Вибухи в Україні та атаки РФ зачепили і сусідню країну. Польща підняла в небо свої та союзницькі літаки через інтенсивну діяльність дальньої авіації Росії у неділю 24 березня.
Про це повідомляє Оперативне командування Збройних Сил Польщі у соцмережі X.
Літаки РФ у повітряному просторі Польщі
"Оперативне командування ЗС сьогодні ввечері спостерігає інтенсивну діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язану з нанесенням авіаційних і ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України", — йдеться у повідомленні.
У ЗС зауважили, що розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, ситуація постійно моніториться.
"Попереджаємо, що польська та союзницька авіація задіяна, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", — попередили польські військові.
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