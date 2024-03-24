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Польща підняла винищувачі F-16 у повітря

24 березня 2024 05:46
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Польща підняла винищувачі F-16 у повітря
Польща підняла винищувачі F-16 у повітря
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Вибухи в Україні та атаки РФ зачепили і сусідню країну. Польща підняла в небо свої та союзницькі літаки через інтенсивну діяльність дальньої авіації Росії у неділю 24 березня.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних Сил Польщі у соцмережі X.

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"Оперативне командування ЗС сьогодні ввечері спостерігає інтенсивну діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язану з нанесенням авіаційних і ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України", — йдеться у повідомленні.

У ЗС зауважили, що розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, ситуація постійно моніториться.

"Попереджаємо, що польська та союзницька авіація задіяна, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", — попередили польські військові.

Польща
ракета
війна в Україні
атака

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