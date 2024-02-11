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Пленный оккупант рассказал о своей "мотивации" воевать в Украине

11 февраля 2024 15:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Пленный оккупант рассказал о своей "мотивации" воевать в Украине
Пленный оккупант. Фото: скриншот из видео Дмитрия Лубинца
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал видео, в котором российский пленный оккупант объяснил, почему пошел воевать против нашего государства. По словам захватчика, он пошел на войну, ведь ему негде было жить.

Такое видео Лубинец опубликовал в своем Telegram в воскресенье, 11 февраля.

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У него спросили, приехал ли он в Украину добровольцем, на что тот ответил, что пришел на службу по контракту.

Затем оккупанта спросили, какая была мотивация идти на войну, на что он сказал:

"Мне просто негде было жить" .

Лубинец прокомментировал такое видео и подчеркнул:

"Вот какая "мотивация" россиян идти воевать в Украину и убивать людей. 718 дней российские военные безжалостно и цинично уничтожают украинский народ, забирая жизни детей, женщин и мужчин", — написал он.

Омбудсмен добавил, что Украина должна сделать все возможное, чтобы Россия отвечала за совершенные преступления и за каждую жизнь, которую отобрали оккупанты.

Напомним, 31 января между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными. Журналисты показали, как вели себя оккупанты во время обмена и что говорили о пребывании в плену.

Также мы писали, что украинские нацгвардейцы взяли в плен трех российских оккупантов в Луганской области.

оккупанты
пленные
Дмитрий Лубинец
война в Украине
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