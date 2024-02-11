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Полонений окупант розповів про свою "мотивацію" воювати в Україні

11 лютого 2024 15:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Полонений окупант розповів про свою "мотивацію" воювати в Україні
Полонений окупант. Фото: скриншот з відео Дмитра Лубінця
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео, в якому російський полонений окупант пояснив, чому пішов воювати проти нашої держави. За словами загарбника, він пішов на війну, адже йому не було де жити. 

Відповідне відео Лубінець опублікував у своєму Telegram в неділю, 11 лютого.

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В нього запитали, чи він приїхав до України добровольцем, на що той відповів, що прийшов на службу за контрактом.

Потім окупанта запитали, яка була мотивація йти на війну, на що він сказав:

"Мені просто не було де жити".

Лубінець прокоментував таке відео та наголосив:

"Ось яка "мотивація" росіян йти воювати в Україну та вбивати людей. 718 днів російські військові безжально та цинічно знищують український народ, забираючи життя дітей, жінок та чоловіків", — написав він.

Омбудсмен додав, що Україна має зробити все можливе, аби Росія відповідала за скоєні злочини та за кожне життя, яке відібрали окупанти. 

Нагадаємо, 31 січня між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими. Журналісти показали, як себе поводили окупанти під час обміну та що говорили про перебування в полоні. 

Також ми писали, що українські нацгвардійці взяли у полон трьох російських окупантів в Луганській області. 

окупанти
полонені
Дмитро Лубінець
війна в Україні
Росія

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