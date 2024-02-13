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Полицейские эвакуировали тяжелораненую женщину из Красногоровки, но спасти не смогли — видео

13 февраля 2024 19:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Полицейские эвакуировали тяжелораненую женщину из Красногоровки, но спасти не смогли — видео
Красногоровка. Фото: Радио Свобода
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Полицейский экипаж "Белый ангел" эвакуировал тяжелораненую женщину из Красногоровки Донецкой области. Возле 74-летней гражданки взорвались российские снаряды.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины во вторник, 13 февраля.

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Состояние раненой женщины было критическим — она получила травмы лица, спины и конечностей.

Правоохранители оказали первую медицинскую помощь и быстро доставили ее в больницу, однако на следующий день женщина скончалась.

"Полицейские еще раз призывают жителей прифронтовых населенных пунктов эвакуироваться. Ведь это единственная возможность сохранить свою жизнь и здоровье", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста МВД Украины

Напомним, в Авдеевке Донецкой области остается 941 гражданский житель. Все они преимущественно пожилые люди, которые вряд ли согласятся покинуть город.

Также мы писали, что в конце января в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

эвакуация
полиция
Донецкая область
война в Украине

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