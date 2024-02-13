Полицейские эвакуировали тяжелораненую женщину из Красногоровки, но спасти не смогли — видео
Полицейский экипаж "Белый ангел" эвакуировал тяжелораненую женщину из Красногоровки Донецкой области. Возле 74-летней гражданки взорвались российские снаряды.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины во вторник, 13 февраля.
Эвакуация женщины из Красногоровки
Состояние раненой женщины было критическим — она получила травмы лица, спины и конечностей.
Правоохранители оказали первую медицинскую помощь и быстро доставили ее в больницу, однако на следующий день женщина скончалась.
"Полицейские еще раз призывают жителей прифронтовых населенных пунктов эвакуироваться. Ведь это единственная возможность сохранить свою жизнь и здоровье", — говорится в сообщении.
Напомним, в Авдеевке Донецкой области остается 941 гражданский житель. Все они преимущественно пожилые люди, которые вряд ли согласятся покинуть город.
Также мы писали, что в конце января в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Читайте Новини.LIVE!