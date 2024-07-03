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Подоляк назвал три метода, которыми можно принудить Россию к миру

3 июля 2024 06:54
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Как закончить войну РФ: комментарий Подоляка
Михаил Подоляк. Фото: Игорь Кузнецов, Новости.
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Есть три инструмента, которые могут заставить РФ закончить войну против Украины и приблизиться к справедливому миру. Это военное поражение, мощные экономические санкции и глобальная изоляция России. Эти три опции должны работать параллельно. Если этого не будет, договоритесь с неадекватной страной будет невозможно.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, Россия может проиграть на поле боя, потому что воевать она может только количественно. Соответственно, ВСУ должны иметь определенное количество высокотехнологичного оружия.

"Как только у нас появились юридические разрешения на удары по местам концентрации на территории РФ и как только большее количество ракет (имеется в виду летящих со стороны Украины. — Ред.) — мы видим буквальную истерику. РФ не умеет защищаться. Все эти С-400, радиолокационные решетки — все это фикция, которую она продавала миру", — подчеркнул Подоляк.

Что касается экономических санкций, то, по словам Подоляка, они должны быть такими, чтобы европейские компании не могли получать сверхприбыли на российском рынке, как это сейчас.

"Соответственно, у РФ тоже не будет возможности зарабатывать средства на глобальном рынке, которые тратит на войну. Как только она будет иметь меньше денег и большую цену войны — экономически она не сможет вытягивать войну. Деньги — ключевой фактор для любой войны", — подчеркнул Подоляк.

Поэтому третий инструмент принуждения – изоляция РФ, говорит политик. Если она останутся один на один с Северной Кореей, этого достаточно, чтобы с ними никто не общался. И эти три инструмента, по мнению Подоляка, должны работать параллельно.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у Украины есть четкая позиция относительно плана окончания войны с Россией, который должен соответствовать международному праву, а мир должен быть справедливым. По его словам, окончить войну без наказания России за преступления невозможно.

война Михаил Подоляк ВСУ война в Украине Россия

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