Как закончить войну РФ: комментарий Подоляка

Подоляк назвал три метода, которыми можно принудить Россию к миру
Есть три инструмента, которые могут заставить РФ закончить войну против Украины и приблизиться к справедливому миру. Это военное поражение, мощные экономические санкции и глобальная изоляция России. Эти три опции должны работать параллельно. Если этого не будет, договоритесь с неадекватной страной будет невозможно.
Об этом в интервью Новини.LIVE сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, Россия может проиграть на поле боя, потому что воевать она может только количественно. Соответственно, ВСУ должны иметь определенное количество высокотехнологичного оружия.
"Как только у нас появились юридические разрешения на удары по местам концентрации на территории РФ и как только большее количество ракет (имеется в виду летящих со стороны Украины. — Ред.) — мы видим буквальную истерику. РФ не умеет защищаться. Все эти С-400, радиолокационные решетки — все это фикция, которую она продавала миру", — подчеркнул Подоляк.
Что касается экономических санкций, то, по словам Подоляка, они должны быть такими, чтобы европейские компании не могли получать сверхприбыли на российском рынке, как это сейчас.
"Соответственно, у РФ тоже не будет возможности зарабатывать средства на глобальном рынке, которые тратит на войну. Как только она будет иметь меньше денег и большую цену войны — экономически она не сможет вытягивать войну. Деньги — ключевой фактор для любой войны", — подчеркнул Подоляк.
Поэтому третий инструмент принуждения – изоляция РФ, говорит политик. Если она останутся один на один с Северной Кореей, этого достаточно, чтобы с ними никто не общался. И эти три инструмента, по мнению Подоляка, должны работать параллельно.
Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у Украины есть четкая позиция относительно плана окончания войны с Россией, который должен соответствовать международному праву, а мир должен быть справедливым. По его словам, окончить войну без наказания России за преступления невозможно.
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