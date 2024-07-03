Як закінчити війну РФ: коментар Подоляка

Михайло Подоляк. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Є три інструменти, які можуть примусити РФ закінчити війну проти України і наблизитися до справедливого миру. Це військова поразка, потужні економічні санкції та глобальна ізоляція Росії. Ці три опції мають працювати паралельно. Бо якщо цього не буде, домовитесь із неадекватною країною буде неможливо.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами, Росія може програти на полі бою, бо воювати вона може лише кількісно. Відповідно ЗСУ мають мати певну кількість високотехнологічної зброї.

"Як тільки у нас з’явилися юридичні дозволи на удари по місцях концентрації на території РФ і як тільки більша кількість ракет (мається на увазі тих, що летить з боку України. — Ред.) — ми бачимо буквальну істерику. РФ не вміє захищатися. Всі ці С-400, радіолокаційні решітки — все це фікція, яку вона продавала світу", — наголосив Подоляк.

Щодо економічних санкцій, то за словами Подоляка, вони мають бути такими, щоби європейські компанії не могли отримувати надприбутки на російському ринку, як це є зараз.

"Відповідно, РФ теж не матиме можливості заробляти кошти на глобальному ринку, які витрачає на війну. Як тільки вона буде мати менше грошей і більшу ціну війни — економічно вона не зможе війну витягувати. Гроші — ключовий чинник для будь-якої війни", — наголосив Подоляк.

Тому третій інструмент примусу — ізоляція РФ, каже політик. Якщо вона залишаться один на один із Північною Кореєю, цього буде достатньо, щоб з ними ніхто не спілкувався. І ці три інструменти, на переконання Подоляка, мають працювати паралельно.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в України є чітка позиція щодо плану закінчення війни з Росією, який має відповідати міжнародному праву, а мир повинен бути справедливим. За його словами, закінчити війну без покарання Росії за злочини неможливо.

