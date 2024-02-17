Под Бахмутом пограничники попали гранатами в российский дрон и оккупанта

Сброс гранаты на российского солдата. Фото: скриншот из видео ГПСУ

Украинские пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" нанесли успешный удар по российскому солдату и ликвидировали вражеский дрон. Военные попали благодаря успешному сбросу гранат с беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в субботу, 17 февраля.

Ликвидация вражеского дрона и воина РФ пограничниками

В ГПСУ распространили эксклюзивные кадры, на которых видно, как украинские пограничники с помощью БпЛА одну за другой сбрасывают гранаты по местам дислокации солдат РФ. В результате успешного попадания ранения получил один из оккупантов.

"Минус вражеский дрон и раненый российский пехотинец: сбросами гранат из БпЛА отработали пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" на Бахмутском направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, Гвардия наступления "Стальной границы" с помощью FPV-дронов нанесли сокрушительный удар по российским комплексам наблюдения. Речь идет о новейших системах "Муром-П" и "Ирония-М", которые были ликвидированы в Харьковской области.

Добавим, украинские десантники продолжают ликвидировать друг за другом российских захватчиков на фронте. Бойцы 3 бата 80 бригады десантно-штурмовых войск атаковали позиции противника с помощью дронов.