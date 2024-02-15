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Пашинян заявил, что Азербайджан планирует полномасштабное вторжение в Армению

15 февраля 2024 18:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пашинян заявил, что Азербайджан планирует полномасштабное вторжение в Армению
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Азербайджан планирует начать "полномасштабную войну" против Армении. Азербайджанские военные собираются спровоцировать несколько стычек на границе, что позже приведет к эскалации конфликта.

Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян через два дня после инцидента на армяно-азербайджанской границе, следствием которого стала гибель четырех армянских военных.

Вторжение Азербайджана в Армению

Напряженность в отношениях между двумя странами остается высокой после того, как азербайджанская армия захватила населенный армянами регион Нагорный Карабах во время молниеносного военного наступления.

"Наш анализ показывает, что Азербайджан хочет начать военные действия на некоторых участках границы с перспективой превращения военной эскалации в полномасштабную войну против Армении", — сказал Пашинян на заседании правительства.

Ереван обеспокоен тем, что Азербайджан, ободренный успехом в Карабахе, может вторгнуться на территорию Армении, чтобы создать сухопутный мост к своему эксклаву Нахичевань.

Что говорят в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, переизбравшийся в этом месяце, заявил во время инаугурационной речи в среду, что Армения, а не Азербайджан, имеет нерешенные территориальные претензии.

Пашинян и Алиев ранее заявляли, что мирное соглашение можно было подписать до конца прошлого года, но мирные переговоры при посредничестве международного сообщества не принесли результата.

Ранее мы сообщали, что Министерство обороны Армении заявило, что военные Азербайджана атаковали их позиции по стрелковому оружию во вторник, 13 февраля. В результате этого есть раненые.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником РФ против Украины. При этом он отметил, что такая позиция не означает выбора между Россией и западными странами.

война
Азербайджан
Армения
Никол Пашинян
вторжение

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