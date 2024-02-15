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Пашинян заявив, що Азербайджан планує повномасштабне вторгнення до Вірменії

15 лютого 2024 18:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Пашинян заявив, що Азербайджан планує повномасштабне вторгнення до Вірменії
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Азербайджан планує розпочати "повномасштабну війну" проти Вірменії. Азербайджанські військові збираються спровокувати кілька сутичок на кордоні, що пізніше призведе до ескалації конфлікту.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян через два дні після зіткнення на вірмено-азербайджанському кордоні, наслідком якого стала загибель чотирьох вірменських військових.

Вторгнення Азербайджану до Вірменії

Напруженість у відносинах між двома країнами залишається високою після того, як азербайджанська армія захопила населений вірменами регіон Нагірний Карабах під час блискавичного військового наступу.

"Наш аналіз показує, що Азербайджан хоче розпочати військові дії на деяких ділянках кордону з перспективою перетворення військової ескалації на повномасштабну війну проти Вірменії", — сказав Пашинян на засіданні уряду.

Єреван стурбований тим, що Азербайджан, підбадьорений успіхом у Карабасі, може вторгнутися на територію Вірменії, щоб створити сухопутний міст до свого ексклава Нахічевань.

Що говорять в Азербайджані

Президент Азербайджану Ільхам Алієв, який переобрався цього місяця, заявив під час інавгураційної промови в середу, що Вірменія, а не Азербайджан, має невирішені територіальні претензії.

Пашинян і Алієв раніше заявляли, що мирну угоду можна було підписати до кінця минулого року, але мирні переговори за посередництва міжнародної спільноти не принесли результату.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство оборони Вірменії заявило, що військові Азербайджану атакували їхні позиції зі стрілецької зброї у вівторок, 13 лютого. Внаслідок цього є поранені.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не є союзником РФ проти України. При цьому він зазначив, що така позиція не означає вибір між Росією та західними країнами.

війна
Азербайджан
Вірменія
Нікол Пашинян
вторгнення

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