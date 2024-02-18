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Партизаны АТЕШ совершили диверсию в одной из областей РФ — детали

18 февраля 2024 09:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Партизаны АТЕШ совершили диверсию в одной из областей РФ — детали
Железнодорожные пути. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Участники партизанского движения "АТЕШ" совершили очередную диверсию в России. Они подожгли релейный шкаф на одной из железнодорожных станций в Волгоградской области.

Об этом АТЕШ сообщает в Telegram в воскресенье, 18 февраля.

Диверсия в Волгрограде

"Агент нашего движения совершил диверсию, поджег релейный шкаф на станции Максима Горького в Волгограде", — говорится в сообщении.

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Горящий релейный шкаф. Фото: АТЕШ
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Перевозка техники РФ. Фото: АТЕШ

Таким образом, на время удалось остановить перебрасывание военной техники.

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Военные грузы. Фото: АТЕШ

Там отметили, что этот объект очень важен для путинского режима с точки зрения логистики.

"Эта станция — важный узел, через который военные склады идут в Крым и Ростов. Теперь у оккупантов будут с этим проблемы", — отметили в АТЕШ.

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Место поджога. Фото: АТЕШ

Участники движения не объявляют дату проведения диверсии по безопасности агента.

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Скриншот поста АТЕШ

Напомним, партизаны движения "АТЕШ" добрались до Московской области и расклеили на столбах города Мытищи десятки постеров. На них проиллюстрировали лозунги и призвали жителей города вступать в партизанские ряды.

Также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что местные партизаны обезвредили вражеский грузовик. В ней русские оккупанты перевозили военное снаряжение на передовую.

партизаны
война в Украине
железная дорога
Россия

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