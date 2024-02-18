Партизаны АТЕШ совершили диверсию в одной из областей РФ — детали
Участники партизанского движения "АТЕШ" совершили очередную диверсию в России. Они подожгли релейный шкаф на одной из железнодорожных станций в Волгоградской области.
Об этом АТЕШ сообщает в Telegram в воскресенье, 18 февраля.
Диверсия в Волгрограде
"Агент нашего движения совершил диверсию, поджег релейный шкаф на станции Максима Горького в Волгограде", — говорится в сообщении.
Таким образом, на время удалось остановить перебрасывание военной техники.
Там отметили, что этот объект очень важен для путинского режима с точки зрения логистики.
"Эта станция — важный узел, через который военные склады идут в Крым и Ростов. Теперь у оккупантов будут с этим проблемы", — отметили в АТЕШ.
Участники движения не объявляют дату проведения диверсии по безопасности агента.
Напомним, партизаны движения "АТЕШ" добрались до Московской области и расклеили на столбах города Мытищи десятки постеров. На них проиллюстрировали лозунги и призвали жителей города вступать в партизанские ряды.
Также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что местные партизаны обезвредили вражеский грузовик. В ней русские оккупанты перевозили военное снаряжение на передовую.
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