Партизаны АТЕШ совершили диверсию в одной из областей РФ — детали

Железнодорожные пути. Иллюстративное фото: росСМИ

Участники партизанского движения "АТЕШ" совершили очередную диверсию в России. Они подожгли релейный шкаф на одной из железнодорожных станций в Волгоградской области.

Об этом АТЕШ сообщает в Telegram в воскресенье, 18 февраля.

Диверсия в Волгрограде

"Агент нашего движения совершил диверсию, поджег релейный шкаф на станции Максима Горького в Волгограде", — говорится в сообщении.

Горящий релейный шкаф. Фото: АТЕШ

Перевозка техники РФ. Фото: АТЕШ

Таким образом, на время удалось остановить перебрасывание военной техники.

Военные грузы. Фото: АТЕШ

Там отметили, что этот объект очень важен для путинского режима с точки зрения логистики.

"Эта станция — важный узел, через который военные склады идут в Крым и Ростов. Теперь у оккупантов будут с этим проблемы", — отметили в АТЕШ.

Место поджога. Фото: АТЕШ

Участники движения не объявляют дату проведения диверсии по безопасности агента.

Скриншот поста АТЕШ

Напомним, партизаны движения "АТЕШ" добрались до Московской области и расклеили на столбах города Мытищи десятки постеров. На них проиллюстрировали лозунги и призвали жителей города вступать в партизанские ряды.

Также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что местные партизаны обезвредили вражеский грузовик. В ней русские оккупанты перевозили военное снаряжение на передовую.