Партизаны "АТЕШ" заявили, что штурмовавшие Авдеевку российские подразделения не восстановятся

Российские оккупанты в экипировке. Фото: EPA

Партизаны движения "АТЕШ" заявили, что российские подразделения из-за значительных потерь, понесенных во время наступления на Авдеевку, уже не восстановятся. Бригада лишилась половины офицерского состава.

Об этом "АТЕШ" сообщает в Telegram в субботу, 17 февраля.

Подразделение РФ, наступавшее на Авдеевку, уже не восстановится

По данным партизан, их агент из 74 отдельной мотострелковой бригады рассказал, что подразделение врага может "прекратить свое существование".

"После значительных потерь в результате штурма Авдеевки руководство 41 армии рассматривает вопрос отмены указанного военного формирования. Бригада потеряла более 50% офицерского состава, а количество раненых оценивается в более 750 человек", — отметили в "АТЕШ".

Их агент добавил, что аналогичная ситуация фиксируется во многих бригадах и полках, так или иначе причастных к штурму Авдеевки.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "АТЕШ"

Напомним, что украинские разведчики в составе Сил безопасности и обороны в течение недели вели активные боевые действия на последней дороге из Авдеевки на Донетчине. При этом военные нанесли значительные потери в личном составе противника, который вел постоянные штурмовые операции.

Также мы сообщали, что критические потери понесли подразделения российского Главного разведывательного управления Генштаба, участвовавшие в наступлении на Авдеевку. Спецподразделения бросили на "мясные штурмы" и на выполнение задач, к которым бойцы не были подготовлены.