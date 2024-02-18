Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Партизаны "АТЕШ" заявили, что штурмовавшие Авдеевку российские подразделения не восстановятся arrow

Партизаны "АТЕШ" заявили, что штурмовавшие Авдеевку российские подразделения не восстановятся

18 февраля 2024 05:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Партизаны "АТЕШ" заявили, что штурмовавшие Авдеевку российские подразделения не восстановятся
Российские оккупанты в экипировке. Фото: EPA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Партизаны движения "АТЕШ" заявили, что российские подразделения из-за значительных потерь, понесенных во время наступления на Авдеевку, уже не восстановятся. Бригада лишилась половины офицерского состава.

Об этом "АТЕШ" сообщает в Telegram в субботу, 17 февраля.

Подразделение РФ, наступавшее на Авдеевку, уже не восстановится

По данным партизан, их агент из 74 отдельной мотострелковой бригады рассказал, что подразделение врага может "прекратить свое существование".

"После значительных потерь в результате штурма Авдеевки руководство 41 армии рассматривает вопрос отмены указанного военного формирования. Бригада потеряла более 50% офицерского состава, а количество раненых оценивается в более 750 человек", — отметили в "АТЕШ".

Их агент добавил, что аналогичная ситуация фиксируется во многих бригадах и полках, так или иначе причастных к штурму Авдеевки.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "АТЕШ"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "АТЕШ"

Напомним, что украинские разведчики в составе Сил безопасности и обороны в течение недели вели активные боевые действия на последней дороге из Авдеевки на Донетчине. При этом военные нанесли значительные потери в личном составе противника, который вел постоянные штурмовые операции.

Также мы сообщали, что критические потери понесли подразделения российского Главного разведывательного управления Генштаба, участвовавшие в наступлении на Авдеевку. Спецподразделения бросили на "мясные штурмы" и на выполнение задач, к которым бойцы не были подготовлены.

Донецкая область
оккупанты
партизаны
оккупация
Авдеевка
война в Украине
війна
погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме