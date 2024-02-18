Партизаны "АТЕШ" заявили, что штурмовавшие Авдеевку российские подразделения не восстановятся
Партизаны движения "АТЕШ" заявили, что российские подразделения из-за значительных потерь, понесенных во время наступления на Авдеевку, уже не восстановятся. Бригада лишилась половины офицерского состава.
Об этом "АТЕШ" сообщает в Telegram в субботу, 17 февраля.
Подразделение РФ, наступавшее на Авдеевку, уже не восстановится
По данным партизан, их агент из 74 отдельной мотострелковой бригады рассказал, что подразделение врага может "прекратить свое существование".
"После значительных потерь в результате штурма Авдеевки руководство 41 армии рассматривает вопрос отмены указанного военного формирования. Бригада потеряла более 50% офицерского состава, а количество раненых оценивается в более 750 человек", — отметили в "АТЕШ".
Их агент добавил, что аналогичная ситуация фиксируется во многих бригадах и полках, так или иначе причастных к штурму Авдеевки.
Напомним, что украинские разведчики в составе Сил безопасности и обороны в течение недели вели активные боевые действия на последней дороге из Авдеевки на Донетчине. При этом военные нанесли значительные потери в личном составе противника, который вел постоянные штурмовые операции.
Также мы сообщали, что критические потери понесли подразделения российского Главного разведывательного управления Генштаба, участвовавшие в наступлении на Авдеевку. Спецподразделения бросили на "мясные штурмы" и на выполнение задач, к которым бойцы не были подготовлены.
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