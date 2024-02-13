Александр Павлюк, новый командующий Сухопутными войсками, что известно, биография

Новый командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Фото: "АрміяInform"

В процессе смены командования Вооруженных сил Украины одним из ключевых вопросов стало, кто заменит в должности главу Сухопутных войск Александра Сырского. Его преемником стал бывший командующий ООС Александр Павлюк. Что известно о карьере, успехах и неудачах генерал-лейтенанта Павлюка — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Танкист, земляк Залужного, война на Балканах

Александр Алексеевич Павлюк, как и бывший главком Валерий Залужный, родом из города Звягель на западе Житомирщины. Павлюк старше Залужного на три года, поэтому, окончив в 1991 Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, еще успел несколько лет послужить в оккупационном контингенте советских войск в Германии.

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После этого он вернулся на родину, где дослужился до должности заместителя командира бригады, базировавшейся в родном городе Павлюка. А оттуда в 2006 он отправился в первую свою горячую точку — уже не как оккупант, а как миротворец. До 2007 года Александр Павлюк возглавлял украинский миротворческий контингент в Сербии, а, если быть точным, в непризнанной Украиной Республике Косово.

Вернувшись с Балкан, офицер-танкист продолжил движение вверх по карьерной ступени — начальник штаба 30-й бригады, в 2010-м Павлюк стал командиром 24-й бригады, которая базируется в Яворове на Львовщине и ныне носит гордое имя Короля Данила. Именно в этой должности полковник Павлюк встретил начало российско-украинской войны.

Война, освобождение Донбасса, Изваринский прорыв

Уже в марте 2014-го, когда на территории Донецкой и Луганской области только начиналась так называемая "русская весна", 24-я бригада была переброшена из Галиции на Донбасс. Там Александр Павлюк прошел серьезную школу войны. В которой пришлось не только побеждать.

Впрочем, главным достижением бригады Павлюка стало именно освобождение ряда населенных пунктов Донбасса – Краматорско-Славянской и Лисичанско-Северодонецкой агломераций. В этих городах весной того года пытались устроить перевороты и захватить власть боевики, подконтрольные, в частности, Игорю Гиркину (Стрелкову), сидящему сейчас в российской тюрьме.

Одной из самых трудных задач 24-й бригады стало содержание участка российско-украинской границы между Амвросиевкой и Извариным. Этот длинный, почти 250-километровый отрезок госграницы бригада Павлюка держала с тремя другими бригадами.

А после ракетного удара по расположению украинских войск в Зеленополье полковник Павлюк максимально успешно, с минимальными потерями, вывел остатки бригады по полуокружению в районе Должанского. Эта операция считается одной из самых успешных во время боевых действий 2014 года.

Генерал, Операция объединенных сил

В феврале 2015-го полковник Александр Павлюк сдал свою бригаду преемнику и поступил в Национальный университет обороны имени Черняховского. В августе того же года он получил свое первое генеральское звание — генерал-майор.

А, завершив обучение, возглавил уже структуру совсем другого уровня — войска оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ. Уже при новой власти летом 2020-го генерал-майора Павлюка перевели на должность начальника подготовки Командования Сухопутных войск.

В июле 2021 года, сами тогда, когда его земляк Валерий Залужный стал Главнокомандующим ВСУ, Александр Павлюк получил свою высшую руководящую должность — возглавил всю Операцию объединенных сил на Донбассе. Там его и застала полномасштабная российско-украинская война.

Война, успехи и неудачи на Донбассе

Не будет преувеличением сказать, что именно на территории Донецкой и Луганской областей были сосредоточены боеспособные, подготовленные и мощные подразделения оккупационных войск Российской Федерации. Именно поэтому удар по силам ООС стал одним из самых трудных для украинской армии.

И здесь стоит отметить два ключевых момента. Во-первых, на многих участках линии разграничения времен периода относительного затишья российские войска так и не смогли прорвать линию обороны. Авдеевка, Марьинка – это те города, которые были прифронтовыми с 2014 года. И выдержавшие два года мощных атак, бесконечных штурмов и постоянных обстрелов.

Другой донбасский город, укреплявшийся еще до начала полномасштабной войны — Мариуполь. Здесь оборона продолжалась больше, чем можно было представить. И, если бы не провал на южном направлении, где оккупанты через несколько дней через Херсонскую и Запорожскую области вышли к западным окрестностям этого приазовского города, возможно, Мариуполь удалось бы удержать до сих пор.

Впрочем, даже потеря этого города, а также Лисичанска и Северодонецка после долгих и тяжелых боев продемонстрировали, что Александр Павлюк, который на тот момент был уже генерал-лейтеннантом, с умом использовал время в должности главы ООС.

С другой стороны, очень быстро российские войска оккупировали большую часть подконтрольной на 23 февраля 2022 года Украине территории Луганской области. Одной из относительных неудач сил ООС на этом направлении было то, что оккупанты смогли форсировать Северский Донец. Впрочем, россияне понесли там огромные потери, хотя и смогли пройти это водное препятствие.

В итоге, как видим, результаты первых месяцев полномасштабной войны в зоне проведения ООС получились неоднозначными. С одной стороны, Силам обороны Украины удалось удержать около половины территории Донецкой области. С другой — Луганская область была потеряна практически полностью. И в этой истории важно понять, какие выводы сделал генерал-лейтенант Александр Павлюк из событий 2022 года.

Впрочем, уже в марте его перебросили на должность главы Киевской областной военной администрации, так что большинство боевых действий в зоне ООС происходили уже без его непосредственного командования. А с февраля 2023 года Александр Павлюк занимал должность первого замминистра обороны Украины.

И вот теперь он возглавляет ключевой вид ВСУ, все Сухопутные войска в целом. Те войска, которые еще держат оборону на Донбассе, а также в Харьковской, Запорожской и Херсонской области. И не только держат оборону, но и пробуют контрнаступать. Каким будет новое большое контрнаступление Сил обороны Украины, контрнаступление, к которому будет иметь непосредственное отношение Александр Павлюк, мы, вероятно, скоро увидим.