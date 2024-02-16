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Оккупанты в Херсонской области до смерти замучили священника ПЦУ

16 февраля 2024 12:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты в Херсонской области до смерти замучили священника ПЦУ
Священник ПЦУ Степан Подольчак. Фото: twitter.com/bichikota
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В селе Каланчак Херсонской области российские оккупанты жестоко замучали до смерти священника Православной церкви Украины 59-летнего Степана Подольчака. 13 февраля россияне вывезли его в неизвестном направлении, а уже 15 февраля его жене позвонили и пригласили на опознание тела.

Об этом сообщил Центр журналистских расследований, в пятницу, 16 февраля.

Издевательства оккупантов над людьми

По словам местных жителей за последние две недели оккупанты стали слишком агрессивно и жестоко себя вести в отношении простых людей.

Глава Каланчакской поселковой военной администрации Светлана Фомина рассказала, что 13 февраля россияне ворвались в дом Степана Подольчака, где он служил настоятелем церкви, и увезли его в неизвестное место. Спустя два дня, 15 февраля, его жене позвонили и попросили опознать тело.

"Россияне его замучили до смерти. Это был самый светлый человек, которого мне удалось встретить в жизни. Он как ангел, который спустился на землю — верен Богу, чист душой, честен и справедлив. Степан Подольчак приехал в Каланчак из Львовской области, вместе с верующими более 10 лет строил здесь церковь. Он всегда был проукраинским, все службы проводил на украинском, молился за Украину, даже в оккупации", — сообщила Фомина.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила несколько оккупантов, которые пытали простых граждан в период оккупации Сумской области.

Ранее журналисты "Суспільного" опубликовали документальное видео о российском офицере под позывным "Клен". В марте 2022 года по его приказу, в подвале школы удерживали 366 местных жителей без еды, света и воды.

смерть
Херсонская область
ПЦУ
пытки
оккупанты
война в Украине
Россия
жертвы

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