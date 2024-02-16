Окупанти на Херсонщині до смерті закатували священика ПЦУ

Священик ПЦУ Степан Подольчак. Фото: twitter.com/bichikota

У селі Каланчак на Херсонщині російські окупанти жорстоко закатували до смерті священника Православної церкви України 59-річного Степана Подольчака. 13 лютого росіяни вивезли його у невідомому напрямку, а вже 15 лютого його дружині зателефонували та запросили на впізнання тіла.

Про це повідомив Центр журналістських розслідувань, у п'ятницю, 16 лютого.

Знущання окупантів з людей

За словами місцевих жителів за останні два тижні окупанти стали занадто агресивно і жорстоко поводитися щодо простих людей.

Глава Каланчакської селищної військової адміністрації Світлана Фоміна розповіла, що 13 лютого росіяни увірвалися до будинку Степана Подольчака, де він служив настоятелем церкви, та відвезли його у невідоме місце. Через два дні, 15 лютого, його дружині зателефонували та попросили впізнати тіло.

"Росіяни його закатували до смерті. Це була найсвітліша людина, яку мені вдалося зустріти в житті. Він як ангел, який спустився на землю — вірний Богу, чистий душею, чесний і справедливий. Степан Подольчак приїхав до Каланчака зі Львівської області, разом із вірянами понад 10 років будував тут церкву. Він завжди був проукраїнським, усі служби проводив українською, молився за Україну, навіть в окупації", — повідомила Фоміна.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила кількох окупантів, які катували простих громадян у період окупації Сумської області.

Раніше журналісти "Суспільного" опублікували документальне відео про російського офіцера під позивним "Кленом". У березні 2022 року за його наказом, у підвалі школи утримували 366 місцевих мешканців без їжі, світла та води.