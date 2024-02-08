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Оккупанты блокируют Google сервисы на временно оккупированных территориях — что делать

8 февраля 2024 03:50
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
оккупанты блокируют Google сервисы на временно оккупированных территориях - что делать
Обслуживание Google. Иллюстративное фото: Unsplash
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Российские оккупанты начали блокировать доступ к сервисам Google на временно оккупированных территориях Украины. Жители ряда населенных пунктов юга не имеют доступа к YouTube, поисковику Google, почте Gmail и другим сервисам Alphabet.

Об этом в среду сообщил Центр национального сопротивления.

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В ЦНС отметили, что таким образом враг не только усиливает контроль над информационным полем, но и побуждает перейти на "российские аналоги".

Вместе с тем известно, что компания Яндекс передает информацию оккупантам и помогает отслеживать движение украинцев на ВОТ.

"Центр национального сопротивления призывает игнорировать инициативы кафиров и напоминает об использовании VPN для обхода таких блокировок", — заявили в ЦНС.

Как известно, VPN (Virtual Private Network) — это виртуальная частная сеть, которая обеспечивает шифрование трафика между клиентом и VPN-сервером и обновление IP-адреса, обычно создаваемого из другого города или страны.

Такие сервисы позволяют использовать ресурсы, доступ к которым запрещен по географическому принципу или на основании решений органов власти.

Напомним, что на территории так называемой "ЛНР" будут внедряться советские практики в работе с детьми и молодежью. Соответствующее решение согласовано с администрацией президента РФ.

Кроме того, российские захватчики хотят максимально интегрировать временно оккупированные территории юга и востока Украины в единую систему политического и правового поля РФ. Сделать это планируется до конца 2023 года.

Google
оккупанты
пропаганда
война в Украине

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