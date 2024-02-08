Окупанти блокують Google сервіси на тимчасово окупованих територіях — що робити

Сервіси Google. Ілюстративне фото: Unsplash

Російські окупанти почали блокувати доступ до сервісів Google на тимчасово окупованих територіях України. Мешканці низки населених пунктів півдня не мають доступу до YouTube, пошуковику Google, пошти Gmail та інших сервісів Alphabet.

Про це у середу, 7 лютого, повідомив Центр національного спротиву.

Читайте також:

Що робити при блокуванні доступу до сервісів Google

У ЦНС зазначили, що таким чином ворог не лише посилює контроль за інформаційним полем, а й спонукає перейти на "російські аналоги".

Разом з тим, відомо, що компанія Яндекс передає інформацію окупантам та допомагає відслідковувати рух українців на ТОТ.

"Центр національного спротиву закликає ігнорувати ініціативи окупантів й нагадує про використання VPN для обходу таких блокувань", — заявили в ЦНС.

Як відомо, VPN (Virtual Private Network) — це віртуальна приватна мережа, яка забезпечує шифрування трафіку між клієнтом та VPN-сервером та оновлення IP-адреси, що зазвичай створюється з іншого міста або країни.

Такі сервіси дозволяють користуватися ресурсами, доступ до яких заборонено за географічним принципом або на підставі рішень органів влади.

Нагадаємо, що на території так званої "ЛНР" впроваджуватимуть радянські практики у роботі з дітьми та молоддю. Відповідне рішення погоджене з адміністрацією президента РФ.

Крім того, російські загарбники хочуть максимально інтегрувати тимчасово окуповані території півдня та сходу України в єдину систему політичного та правового поля РФ. Зробити це планують до кінця 2023 року.