Оккупанты 140 раз обстреляли пограничье Украины — утренняя сводка Генштаба

Украинские военные. Иллюстративное фото: AP

В Украине начался 760-й день полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в воскресенье, 24 марта.

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За прошедшие сутки враг нанес 14 ракетных и

106 авиационных ударов, совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты:

Середина-Буда и Ворожба Сумской области;

Землянки, Потихоново, Бологовка и Кисловка Харьковской области;

Белогоровка Луганской области;

Терны, Ямполевка, Раздолевка, Часов Яр, Дачное, Дружба, Уманское, Семеновка, Новобахмутовка, Жданово, Очеретино, Бердичи, Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, Угледар, Старомайорское и Макаровка Донецкой области;

Роботино, Малиновка, Малая Токмачка и Степное Запорожской области;

Токаровка и Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем россиян находились около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении враг не вел наступательных действий.

На Лиманском направлении наши воины отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Раздолевка, Веселое, Спорное Донецкой области. Там россияне при поддержке авиации пытались прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 15 атак РФ в районах населенных пунктов Клищеевка, Богдановка, Ивановское Донецкой области.

Мобильная группа ПВО. Фото: Генштаб

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Яснобродовка и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Победа, Константиновка и Урожайное.

Там россияне при поддержке авиации 34 раза пытались прорвать оборону украинских войск.

Украинский защитник в "кикиморе". Фото: Генштаб

На Ореховском направлении враг четыре раза при поддержке авиации атаковал позиции защитников в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении захватчики не оставляют попыток выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

За прошедшие сутки они совершили две безуспешные атаки позиций наших войск в районе населенного пункта Крынки.

Удары ВСУ по оккупантам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и одному составу оккупантов.

В то же время подразделения ракетных войск нанесли поражение по:

одному району сосредоточение личного состава;

четырех пунктах управления;

двух средствах противовоздушной обороны;

одному артиллерийскому средству;

одной станции РЭБ;

одной радиолокационной станции оккупантов.

Скриншот поста Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Потери РФ на войне

личного состава — около 436 750 (990) человек;

танков — 6 876 (+24) ед;

боевых бронированных машин — 13 158 (+28) ед;

артиллерийских систем — 10 855 (+44) ед;

РСЗО — 1 018 (+0) ед;

средства ПВО — 723 (+0) ед;

самолетов — 347 (+0) ед;

вертолетов — 325 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 8510 (+47) ед;

крылатые ракеты — 1992 (+0) ед;

корабли — 26 (+0) ед;

подводные лодки — 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 14 407 (+63) ед;

специальная техника — 1778 (+10).

Потери РФ. Фото: Генштаб

Напомним, 23 марта во временно оккупированном Мелитополе была уничтожена группа захватчиков и их техника.

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