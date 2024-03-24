Окупанти 140 разів обстріляли прикордоння України — ранкове зведення Генштабу

Українські військові. Ілюстративне фото: AP

В Україні розпочався 760 день повномасштабного вторгнення Росії. Протягом минулої доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ в неділю, 24 березня.

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Удари окупантів по Україні

Протягом минулої доби ворог завдав 14 ракетних та

106 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти:

Середина-Буда та Ворожба Сумської області;

Землянки, Потихонове, Бологівка та Кислівка Харківської області;

Білогорівка Луганської області;

Терни, Ямполівка, Роздолівка, Часів Яр, Дачне, Дружба, Уманське, Семенівка, Новобахмутівка, Жданове, Очеретине, Бердичі, Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, Вугледар, Старомайорське та Макарівка Донецької області;

Роботине, Малинівка, Мала Токмачка та Степове Запорізької області;

Токарівка та Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем росіян були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку ворог не вів наступальних дій.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили вісім атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе, Спірне Донецької області. Там росіяни за підтримки авіації намагалися прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 15 атак РФ в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області.

Мобільна група ППО. Фото: Генштаб

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Побєда, Костянтинівка та Урожайне.

Там росіяни за підтримки авіації 34 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

Український захисник в "кікіморі". Фото: Генштаб

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази за підтримки авіації атакував позиції захисників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку загарбники не полишають спроб вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Протягом минулої доби вони здійснили дві безуспішні атаки позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки.

Удари ЗСУ по окупантах

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили, озброєння й військової техніки та одному складу окупантів.

Водночас підрозділи ракетних військ завдали ураження по:

одному району зосередження особового складу;

чотирьох пунктах управління;

двох засобах протиповітряної оборони;

одному артилерійському засобу;

одній станції РЕБ;

одній радіолокаційній станції окупантів.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Втрати РФ на війні

особового складу — близько 436 750 (+990) осіб;

танків — 6 876 (+24) од;

бойових броньованих машин — 13 158 (+28) од;

артилерійських систем — 10 855 (+44) од.;

РСЗВ — 1 018 (+0) од.;

засоби ППО — 723 (+0) од.;

літаків — 347 (+0) од.;

гелікоптерів — 325 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8 510 (+47) од.;

крилаті ракети — 1 992 (+0) од.;

кораблі — 26 (+0) од.;

підводні човни — 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 14 407 (+63) од;

спеціальна техніка — 1778 (+10).

Втрати РФ. Фото: Генштаб

Нагадаємо, 23 березня у тимчасово окупованому Мелітополі було знищено групу загарбників та їхню техніку.

Також ми писали, що прикордонники показали кадри знищення російської бронемашини та особового складу ворога на Харківщині.