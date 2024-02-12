Обстрел "шахедов" продолжается - куда распространяется воздушная тревога

Вражеский "Шахед" летит над областями. Фото: Pacific Press

Воздушная тревога в Украине в понедельник, 12 февраля, несмотря на то, что сократилась в две области Черкасской и Кировоградской, охватила еще и Винницкую. Военные предупреждали украинцев, что беспилотники из вышеуказанных областей направляются на запад. Таким образом, угроза ударных БпЛА для "красных" областей продолжается.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По информации Воздушных сил, вражеские беспилотники двигаются в сторону Винницкой области, продолжая двигаться на запад.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Пока "покраснели" Черкасская, Винницкая и Кировоградская области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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