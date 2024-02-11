Обстрел Николаева продолжается - раздаются новые взрывы
11 февраля 2024 00:55
обновлено: 00:59
Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Николаеве в воскресенье, 11 февраля, раздаются снова и снова. Не прекращается атака русских беспилотников. Перед этим Воздушные силы предупредили об очередной группе ударных БпЛА, направляющихся на город и область.
Об этом сообщают соцсети .
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Общественное сообщает, что в Николаеве громко — раздаются взрывы.
В свою очередь мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" также пишет о взрывах в городе. По его словам, без пострадавших.
В опасности из-за ударных БПЛА Николаевская, Кировоградская и Черкасская области.
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