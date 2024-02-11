Обстрел Николаева продолжается - раздаются новые взрывы

Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы в Николаеве в воскресенье, 11 февраля, раздаются снова и снова. Не прекращается атака русских беспилотников. Перед этим Воздушные силы предупредили об очередной группе ударных БпЛА, направляющихся на город и область.

Об этом сообщают соцсети .

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Общественное сообщает, что в Николаеве громко — раздаются взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"

В свою очередь мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" также пишет о взрывах в городе. По его словам, без пострадавших.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

В опасности из-за ударных БПЛА Николаевская, Кировоградская и Черкасская области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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