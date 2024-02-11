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Обстрел Николаева продолжается - раздаются новые взрывы

11 февраля 2024 00:55
обновлено: 00:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Обстрел Николаева продолжается - раздаются новые взрывы
Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Николаеве в воскресенье, 11 февраля, раздаются снова и снова. Не прекращается атака русских беспилотников. Перед этим Воздушные силы предупредили об очередной группе ударных БпЛА, направляющихся на город и область.

Об этом сообщают соцсети .

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Общественное сообщает, что в Николаеве громко — раздаются взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"

В свою очередь мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" также пишет о взрывах в городе. По его словам, без пострадавших.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

В опасности из-за ударных БПЛА Николаевская, Кировоградская и Черкасская области.

Карта воздушной тревоги в Украине 11 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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