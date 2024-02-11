Обстріл Миколаєва триває — лунають нові вибухи
11 лютого 2024 00:55
оновлено: 00:59
Дим підіймається після вибуху в нічному місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Миколаєві в неділю, 11 лютого, лунають знову й знову. Не припиняється атака російських безпілотників. Перед цим Повітряні сили попередили про чергову групу ударних БпЛА, які прямують на місто та область.
Про це повідомляють соцмережі.
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Суспільне повідомляє, що в Миколаєві гучно — лунають вибухи.
Своєю чергою моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" також пише про вибухи в місті. За його словами, без постраждалих.
Наразі в небезпеці через ударні БпЛА Миколаївська, Кіровоградська та Черкаська області.
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