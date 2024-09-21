Обстрел Кривого Рога 21 сентября – пострадавшие находятся в больнице

Устранение последствий вражеского удара. Фото: Сергей Лысак

В результате утренней вражеской атаки на Кривой Рог двое пострадавших до сих пор находятся в больнице. Еще один несовершеннолетний переведен на амбулаторное лечение.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале сегодня, 21 сентября.

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В городе до сих пор ликвидируют последствия атаки

По словам главы областной администрации, в городе до сих пор продолжается ликвидация последствий атаки РФ.

"По уточненным данным, в городе повреждены 14 многоэтажек и более полусотни частных домов", — отметил Лысак.

В ОВА показали последствия "прилетов". Фото: Сергей Лысак

Также он сообщил, что с утра оккупанты нанесли более 20 ударов по Днепропетровской области. В частности, пострадали: Никопольщина, Красногригорьевская, Мировская, Покровская и Марганецкая общины.

"Повреждены коммунальное предприятие, АЗС, 8 частных домов, 3 хозяйственные постройки и столько же гаражей. Изуродованные авто, ЛЭП и газопроводы. Люди целые" , — отметил Сергей Лысак.

Разрушенный россиянами дом. Фото: Сергей Лысак

Последствия российского обстрела. Фото: Сергей Лысак

Напомним, 21 сентября РФ нанесла удар по жилому сектору Кривого Рога. В результате "прилета" есть раненые и погибшие — 12-летний мальчик и две пенсионерки.

Как известно, 23 сентября в городе объявлен Днем траура.