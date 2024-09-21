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Обстріл Кривого Рогу — скільки постраждалих у лікарні

21 вересня 2024 19:12
Юлія Леськова - Випусковий редактор
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Обстріл Кривого Рогу 21 вересня - постраждалі перебувають у лікарні
Ліквідація наслідків ворожого удару. Фото: Сергій Лисак
Юлія Леськова - Випусковий редактор
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Внаслідок ранкової ворожої атаки на Кривий Ріг двоє постраждалих досі перебувають у лікарні. Ще одного неповнолітнього перевели на амбулаторне лікування. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі сьогодні, 21 вересня. 

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У місті досі ліквідовують наслідки атаки

За словами голови обласної адміністрації, у місті досі триває ліквідація наслідків атаки РФ.

"За уточненими даними, в місті пошкоджені 14 багатоповерхівок і понад півсотні приватних будинків", — зазначив Лисак. 

Росіяни обстріляли Кривий Ріг - фото наслідків
В ОВА показали наслідки "прильотів". Фото: Сергій Лисак

Також він повідомив, що від ранку окупанти завдали понад 20 ударів по Дніпропетровській області. Зокрема, постраждали: Нікопольщина, Червоногригорівська, Мирівська,  Покровська та Марганецька громади.

"Пошкоджені комунальне підприємство, АЗС, 8 приватних будинків, 3 господарські споруди й стільки ж гаражів. Понівечені авто, ЛЕП та газогони. Люди цілі", — зазначив Сергій Лисак. 

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині 21 вересня
Зруйнований росіянами будинок. Фото: Сергій Лисак
Наслідки удару РФ 21 вересня - фото руйнувань
Наслідки російського обстрілу. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, 21 вересня РФ завдала удару по житловому секторі Кривого Рогу. Внаслідок "прильоту" є поранені та загиблі — 12-річний хлопчик та дві пенсіонерки.

Як відомо, 23 вересня у місті оголошено Днем жалоби.

Кривий Ріг Дніпропетровська область обстріли окупанти

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