Обстріл Кривого Рогу 21 вересня - постраждалі перебувають у лікарні

Ліквідація наслідків ворожого удару. Фото: Сергій Лисак

Внаслідок ранкової ворожої атаки на Кривий Ріг двоє постраждалих досі перебувають у лікарні. Ще одного неповнолітнього перевели на амбулаторне лікування.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі сьогодні, 21 вересня.

Читайте також:

У місті досі ліквідовують наслідки атаки

За словами голови обласної адміністрації, у місті досі триває ліквідація наслідків атаки РФ.

"За уточненими даними, в місті пошкоджені 14 багатоповерхівок і понад півсотні приватних будинків", — зазначив Лисак.

В ОВА показали наслідки "прильотів". Фото: Сергій Лисак

Також він повідомив, що від ранку окупанти завдали понад 20 ударів по Дніпропетровській області. Зокрема, постраждали: Нікопольщина, Червоногригорівська, Мирівська, Покровська та Марганецька громади.

"Пошкоджені комунальне підприємство, АЗС, 8 приватних будинків, 3 господарські споруди й стільки ж гаражів. Понівечені авто, ЛЕП та газогони. Люди цілі", — зазначив Сергій Лисак.

Зруйнований росіянами будинок. Фото: Сергій Лисак

Наслідки російського обстрілу. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, 21 вересня РФ завдала удару по житловому секторі Кривого Рогу. Внаслідок "прильоту" є поранені та загиблі — 12-річний хлопчик та дві пенсіонерки.

Як відомо, 23 вересня у місті оголошено Днем жалоби.