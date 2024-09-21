Обстріл Кривого Рогу 21 вересня - постраждалі перебувають у лікарні

Обстріл Кривого Рогу — скільки постраждалих у лікарні
Внаслідок ранкової ворожої атаки на Кривий Ріг двоє постраждалих досі перебувають у лікарні. Ще одного неповнолітнього перевели на амбулаторне лікування.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі сьогодні, 21 вересня.
У місті досі ліквідовують наслідки атаки
За словами голови обласної адміністрації, у місті досі триває ліквідація наслідків атаки РФ.
"За уточненими даними, в місті пошкоджені 14 багатоповерхівок і понад півсотні приватних будинків", — зазначив Лисак.
Також він повідомив, що від ранку окупанти завдали понад 20 ударів по Дніпропетровській області. Зокрема, постраждали: Нікопольщина, Червоногригорівська, Мирівська, Покровська та Марганецька громади.
"Пошкоджені комунальне підприємство, АЗС, 8 приватних будинків, 3 господарські споруди й стільки ж гаражів. Понівечені авто, ЛЕП та газогони. Люди цілі", — зазначив Сергій Лисак.
Нагадаємо, 21 вересня РФ завдала удару по житловому секторі Кривого Рогу. Внаслідок "прильоту" є поранені та загиблі — 12-річний хлопчик та дві пенсіонерки.
Як відомо, 23 вересня у місті оголошено Днем жалоби.
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