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Ограниченный ОПК не мешает РФ производить военную технику, — ISW

12 февраля 2024 07:24
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ограниченный ОПК не мешает РФ производить военную технику, — ISW
Российская военная техника. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Несмотря на ограниченные возможности оборонно-промышленного комплекса России и недостаток производственных линий для танков, страна сохраняет способность производить военную технику в достаточных объемах. В сентябре 2023 года производство оборонной промышленности России достигло максимума, превысив средний месячный уровень 2022 года на 38,9%, после чего начало снижаться.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в воскресенье, 11 февраля.

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Украинский военный эксперт Константин Машовец указал на то, что реальная продуктивность российской оборонной индустрии не соответствует заявлениям Кремля, тем не менее, она по-прежнему способна обеспечивать боевые потребности российской армии.

Тем временем, доклад Совета безопасности показывает, что в сентябре 2023 года производство оборонной промышленности России достигло максимума, превысив средний месячный уровень 2022 года на 38,9%, после чего начало снижаться.

В свою очередь, военный аналитик Александр Коваленко заявил, что заявления России о производстве танков в последние годы в основном касались восстановления и модернизации старых машин со складов, а не создания новых образцов вооружения.

Модернизация российской военной техники

Эксперты ISW отмечают, что Россия способна модернизировать и эффективно использовать старые танки, изъятые из хранилищ, что обеспечивает ее войска количественным преимуществом на поле боя.

"В ближайшем будущем российская оборонная промышленность может столкнуться с препятствиями, однако укрепление стратегий по минимизации воздействия санкций и развитие сотрудничества со странами, такими как Китай и Северная Корея, могут способствовать преодолению текущих проблем в средне- и долгосрочной перспективе", — говорится в сообщении ISW.

Напомним, российская оборонно-промышленная система не в состоянии полностью обеспечить потребности российского резерва, хотя страна-агрессор продолжает поддерживать текущие операции и активно работает над укреплением своей оборонно-промышленной базы.

Кроме того, в течение января 2024 военнослужащие Нацгвардии уничтожили и вывели из строя 112 танков российских оккупантов. В целом стоимость уничтоженной вражеской техники составляет более 300 млн долларов.

владимир путин
военная техника
оккупанты
ISW
война в Украине
производство
Россия

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