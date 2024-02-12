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Обмежений ОПК не заважає РФ виробляти військову техніку, — ISW

12 лютого 2024 07:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обмежений ОПК не заважає РФ виробляти військову техніку, — ISW
Російська військова техніка. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Попри обмежені можливості оборонно-промислового комплексу Росії та нестачу виробничих ліній для танків, країна зберігає здатність виробляти військову техніку у достатніх обсягах. У вересні 2023 року виробництво оборонної промисловості Росії досягло максимуму, перевищивши середній місячний рівень 2022 року на 38,9%, після чого почало знижуватися.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у неділю, 11 лютого.

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Виробництво військової техніки у РФ

Український військовий експерт Костянтин Машовець зазначив, що реальна продуктивність російської оборонної індустрії не відповідає заявам Кремля, проте вона, як і раніше, здатна забезпечувати бойові потреби російської армії.

Тим часом доповідь Ради безпеки показує, що у вересні 2023 року виробництво оборонної промисловості Росії досягло максимуму, перевищивши середній місячний рівень 2022 року на 38,9%, після чого почало знижуватися.

Своєю чергою військовий аналітик Олександр Коваленко заявив, що заяви Росії про виробництво танків останніми роками в основному стосувалися відновлення та модернізації старих машин зі складів, а не створення нових зразків озброєння.

Модернізація російської військової техніки

Експерти ISW зазначають, що Росія здатна модернізувати та ефективно використовувати старі танки, вилучені зі сховищ, що забезпечує її війська кількісною перевагою на полі бою.

"У найближчому майбутньому російська оборонна промисловість може зіткнутися з перешкодами, проте зміцнення стратегій щодо мінімізації впливу санкцій та розвиток співпраці з країнами, такими як Китай та Північна Корея, можуть сприяти подоланню поточних проблем у середньо- та довгостроковій перспективі", — йдеться у повідомленні ISW. 

Нагадаємо, російська оборонно-промислова система не в змозі повністю забезпечити потреби російського резерву, хоча країна-агресор продовжує підтримувати поточні операції та активно працює над зміцненням своєї оборонно-промислової бази.

Крім того, протягом січня 2024 року військовослужбовці Нацгвардії знищили і вивели з ладу 112 танків російських окупантів. Загалом вартість знищеної ворожої техніки становить понад 300 млн доларів.

володимир путін
військова техніка
окупанти
ISW
війна в Україні
виробництво
Росія

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