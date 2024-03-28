Германия передала Украине новый пакет военной помощи — что получат ВСУ
В правительстве Германии в четверг, 28 марта, обновили список военной помощи, которую уже направили украинским защитникам. Украинские армейцы в скором времени получат новые беспилотники, танковые и артиллерийские снаряды и другую помощь.
Об этом сообщает официальный сайт федерального правительства страны.
Новый пакет военной помощи от Германии
Как отмечается, украинские защитники получили бронированных ремонтно-эвакуационных гусеничных машин повышенной проходимости Warthog. Также было передано девять аналогичных командно-штабных бронемашин.
Что еще получат армейцы:
- боеприпасы для танков Leopard 2;
- 18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм для самоходных гаубиц PzH 2000;
- 14 разведывательных дронов Vector s с запчастями;
- 30 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;
- пять средств РЭБ;
- 180 полевых комплектов систем обнаружения беспилотников RF 360;
- шесть машин разминирования Wisent;
- два мостоукладчика Biber с запчастями;
- БРЕМ Bergepanzer 2 с запчастями;
- БРЕМ Dachs;
- девять минных тралов для бронетехники;
- система наблюдения SATCOM;
- 330 инфракрасных камер;
- три легковушки Mercedes-Benz Gelendewagen для пограничников;
- шесть топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;
- две тысячи гранатометов Matador;
- 24 тысячи снарядов калибра 40 мм;
- 70 гранатометов GMG;
- три тысячи маскировочных сеток;
- две тысячи дождевиков-пончо;
- два аварийных электрогенератора.
Что готовит Германия для нового пакета
В правительстве также раскрыли первые детали следующего пакета помощи для Украины. В него уже вошли:
- 20 БМП Marder;
- БКШИ Warthog;
- боекомплект, детали и запчасти к ЗРК Patriot;
- 70 инфракрасных камер.
Отметим, что список еще не завершен.
Напомним, Польша и Германия готовят "коалицию бронетанкового потенциала" как инициативу по поддержке Украины, куда уже вошли Великобритания, Швеция, Италия.
В то же время свой пакет военной помощи для Украины общей суммой в 450 миллионов долларов уже готовит Бельгия, куда войдут 300 легких бронеавтомобилей LMV и три минных тральщика.
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