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Германия передала Украине новый пакет военной помощи — что получат ВСУ

28 марта 2024 16:33
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Илья Рябинин
редактор
Германия передала Украине новый пакет военной помощи — что получат ВСУ
Немецкие танки Leopard 2 на учениях. Фото иллюстративное: оф.сайт Krauss-Maffei Wegmann
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В правительстве Германии в четверг, 28 марта, обновили список военной помощи, которую уже направили украинским защитникам. Украинские армейцы в скором времени получат новые беспилотники, танковые и артиллерийские снаряды и другую помощь.

Об этом сообщает официальный сайт федерального правительства страны.

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Как отмечается, украинские защитники получили бронированных ремонтно-эвакуационных гусеничных машин повышенной проходимости Warthog. Также было передано девять аналогичных командно-штабных бронемашин.

Что еще получат армейцы:

  • боеприпасы для танков Leopard 2;
  • 18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм для самоходных гаубиц PzH 2000;
  • 14 разведывательных дронов Vector s с запчастями;
  • 30 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;
  • пять средств РЭБ;
  • 180 полевых комплектов систем обнаружения беспилотников RF 360;
  • шесть машин разминирования Wisent;
  • два мостоукладчика Biber с запчастями;
  • БРЕМ Bergepanzer 2 с запчастями;
  • БРЕМ Dachs;
  • девять минных тралов для бронетехники;
  • система наблюдения SATCOM;
  • 330 инфракрасных камер;
  • три легковушки Mercedes-Benz Gelendewagen для пограничников;
  • шесть топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;
  • две тысячи гранатометов Matador;
  • 24 тысячи снарядов калибра 40 мм;
  • 70 гранатометов GMG;
  • три тысячи маскировочных сеток;
  • две тысячи дождевиков-пончо;
  • два аварийных электрогенератора.

Что готовит Германия для нового пакета

В правительстве также раскрыли первые детали следующего пакета помощи для Украины. В него уже вошли:

  • 20 БМП Marder;
  • БКШИ Warthog;
  • боекомплект, детали и запчасти к ЗРК Patriot;
  • 70 инфракрасных камер.

Отметим, что список еще не завершен.

Напомним, Польша и Германия готовят "коалицию бронетанкового потенциала" как инициативу по поддержке Украины, куда уже вошли Великобритания, Швеция, Италия.

В то же время свой пакет военной помощи для Украины общей суммой в 450 миллионов долларов уже готовит Бельгия, куда войдут 300 легких бронеавтомобилей LMV и три минных тральщика.

Германия
ВСУ
военная помощь
Украина
танки
правительство

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