Германия передала Украине новый пакет военной помощи — что получат ВСУ

Немецкие танки Leopard 2 на учениях. Фото иллюстративное: оф.сайт Krauss-Maffei Wegmann

В правительстве Германии в четверг, 28 марта, обновили список военной помощи, которую уже направили украинским защитникам. Украинские армейцы в скором времени получат новые беспилотники, танковые и артиллерийские снаряды и другую помощь.

Об этом сообщает официальный сайт федерального правительства страны.

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Как отмечается, украинские защитники получили бронированных ремонтно-эвакуационных гусеничных машин повышенной проходимости Warthog. Также было передано девять аналогичных командно-штабных бронемашин.

Что еще получат армейцы:

боеприпасы для танков Leopard 2;

18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм для самоходных гаубиц PzH 2000;

14 разведывательных дронов Vector s с запчастями;

30 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;

пять средств РЭБ;

180 полевых комплектов систем обнаружения беспилотников RF 360;

шесть машин разминирования Wisent;

два мостоукладчика Biber с запчастями;

БРЕМ Bergepanzer 2 с запчастями;

БРЕМ Dachs;

девять минных тралов для бронетехники;

система наблюдения SATCOM;

330 инфракрасных камер;

три легковушки Mercedes-Benz Gelendewagen для пограничников;

шесть топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;

две тысячи гранатометов Matador;

24 тысячи снарядов калибра 40 мм;

70 гранатометов GMG;

три тысячи маскировочных сеток;

две тысячи дождевиков-пончо;

два аварийных электрогенератора.

Что готовит Германия для нового пакета

В правительстве также раскрыли первые детали следующего пакета помощи для Украины. В него уже вошли:

20 БМП Marder;

БКШИ Warthog;

боекомплект, детали и запчасти к ЗРК Patriot;

70 инфракрасных камер.

Отметим, что список еще не завершен.

Напомним, Польша и Германия готовят "коалицию бронетанкового потенциала" как инициативу по поддержке Украины, куда уже вошли Великобритания, Швеция, Италия.

В то же время свой пакет военной помощи для Украины общей суммой в 450 миллионов долларов уже готовит Бельгия, куда войдут 300 легких бронеавтомобилей LMV и три минных тральщика.