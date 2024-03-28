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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги — що отримають ЗСУ

28 березня 2024 16:33
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Ілля Рябінін
редактор
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги — що отримають ЗСУ
Німецькі танки Leopard 2 на навчаннях. Фото ілюстративне: оф.сайт Krauss-Maffei Wegmann
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В уряді Німеччини у четвер, 28 березня, оновили список військової допомоги, яку вже спрямували українським захисникам. Українські армійці незабаром отримають нові безпілотники, танкові та артилерійські снаряди та іншу допомогу.

Про це інформує офіційний сайт федерального уряду країни.

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Як зазначається, українські оборонці отримали броньованих ремонтно-евакуаційних машин гусеничних  підвищеної прохідності Warthog. Також ще було передано дев'ять аналогічних командно-штабних бронемашин.

Що ще отримають армійці:

  • боєприпаси для танків Leopard 2;
  • 18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм для самохідних гаубиць PzH 2000;
  • 14 розвідувальних дронів Vector sз запчастинами;
  • 30 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;
  • п'ять засобів РЕБ;
  • 180 польових комплектів систем виявлення безпілотників RF 360;
  • шість машин розмінування Wisent;
  • два мостоукладальники Biber із запчастинами;
  • БРЕМ Bergepanzer 2 із запчастинами;
  • БРЕМ Dachs;
  • дев'ять мінних тралів для бронетехніки;
  • система спостереження SATCOM;
  • 330 інфрачервоних камер;
  • три легковики Mercedes-Benz Gelendewagen для прикордонників;
  • шість паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;
  • дві тисячі гранатометів Matador;
  • 24 тисячі снарядів калібру 40 мм; 
  • 70 гранатометів GMG;
  • три тисячі маскувальних сіток; 
  • дві тисячі дощовиків-пончо;
  • два аварійні електрогенератори.

Що готує Німеччина для нового пакету

В уряді країни також розкрили перші деталі наступного пакета допомоги для України. До нього вже увійшли:

  • 20 БМП Marder;
  • БКШМ Warthog;
  • боєкомплект, деталі та запчастини до ЗРК Patriot;
  • 70 інфрачервоних камер.

Зазначимо, що список ще не завершений.

Нагадаємо, Польща та Німеччина готують "коаліцію бронетанкового потенціалу" як ініціативу з підтримки України, куди вже увійшли Велика Британія, Швеція, Італія.

Водночас свій пакет військової допомоги для України  загальною сумою у 450 мільйонів доларів вже готує Бельгія, куди увійдуть 300 легких бронеавтомобілів LMV і три мінних тральника.

Німеччина
ЗСУ
військова допомога
Україна
танки
уряд

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