Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги — що отримають ЗСУ

Німецькі танки Leopard 2 на навчаннях. Фото ілюстративне: оф.сайт Krauss-Maffei Wegmann

В уряді Німеччини у четвер, 28 березня, оновили список військової допомоги, яку вже спрямували українським захисникам. Українські армійці незабаром отримають нові безпілотники, танкові та артилерійські снаряди та іншу допомогу.

Про це інформує офіційний сайт федерального уряду країни.

Читайте також:

Новий пакет військової допомоги від Німеччини

Як зазначається, українські оборонці отримали броньованих ремонтно-евакуаційних машин гусеничних підвищеної прохідності Warthog. Також ще було передано дев'ять аналогічних командно-штабних бронемашин.

Що ще отримають армійці:

боєприпаси для танків Leopard 2;

18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм для самохідних гаубиць PzH 2000;

14 розвідувальних дронів Vector sз запчастинами;

30 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;

п'ять засобів РЕБ;

180 польових комплектів систем виявлення безпілотників RF 360;

шість машин розмінування Wisent;

два мостоукладальники Biber із запчастинами;

БРЕМ Bergepanzer 2 із запчастинами;

БРЕМ Dachs;

дев'ять мінних тралів для бронетехніки;

система спостереження SATCOM;

330 інфрачервоних камер;

три легковики Mercedes-Benz Gelendewagen для прикордонників;

шість паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;

дві тисячі гранатометів Matador;

24 тисячі снарядів калібру 40 мм;

70 гранатометів GMG;

три тисячі маскувальних сіток;

дві тисячі дощовиків-пончо;

два аварійні електрогенератори.

Що готує Німеччина для нового пакету

В уряді країни також розкрили перші деталі наступного пакета допомоги для України. До нього вже увійшли:

20 БМП Marder;

БКШМ Warthog;

боєкомплект, деталі та запчастини до ЗРК Patriot;

70 інфрачервоних камер.

Зазначимо, що список ще не завершений.

Нагадаємо, Польща та Німеччина готують "коаліцію бронетанкового потенціалу" як ініціативу з підтримки України, куди вже увійшли Велика Британія, Швеція, Італія.

Водночас свій пакет військової допомоги для України загальною сумою у 450 мільйонів доларів вже готує Бельгія, куди увійдуть 300 легких бронеавтомобілів LMV і три мінних тральника.