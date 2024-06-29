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Ночная атака оккупантов — сколько вражеских целей уничтожили силы ПВО Украины

29 июня 2024 07:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ночная атака шахедов на Украину 29 июня — сколько целей сбила ПВО
Украинские силы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в ночь на 29 июня в очередной раз атаковали Украину. Они запускали ударные беспилотники типа Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарского района.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram в субботу, 29 июня.

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В результате боевой работы истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп и средствами РЭБ Воздушных Сил ВСУ удалось уничтожить все "шахеды" российских оккупантов.

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Количество сбитых "шахедов" 29 июня. Фото: t.me/ComAFUA

Вражеские беспилотники были сбиты в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей.

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Пост Олещука. Фото: скриншот

Напомним, 28 июня оккупанты ударили ракетой по девятиэтажке в Днепре. Сейчас известно о 12 пострадавших и одном погибшем.

Впоследствии жительница дома рассказала о первых минутах после удара. По ее словам, когда произошел обстрел, она вместе с бабушкой и дедушкой находились в коридоре своей квартиры, куда их позвала мать.

война
ВСУ
беспилотники
Украина
оккупанты
дрон Шахид-136
Шахед

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