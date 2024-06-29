Нічна атака шахедів на Україну 29 червня — скільки цілей збила ППО

Українські сили ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч на 29 червня вкотре атакували Україну. Вони запускали ударні безпілотники типу Shahed-131/136 із району Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram у суботу, 29 червня.

Читайте також:

Скільки цілей збили сили ППО

Внаслідок бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗСУ вдалося знищити всі "шахеди" російських окупантів.

Кількість збитих "шахедів" 29 червня. Фото: t.me/ComAFUA

Ворожі безпілотники було збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.

Допис Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 червня окупанти вдарили ракетою по дев'ятиповерхівці в Дніпрі. Наразі відомо про 12 постраждалих та одного загиблого.

Згодом мешканка будинку розповіла про перші хвилини після удару. За її словами, коли стався обстріл, вона разом з бабусею та дідусем були в коридорі своєї квартири, куди їх покликала мати.