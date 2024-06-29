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Нічна атака окупантів — скільки ворожих цілей знищили сили ППО України

29 червня 2024 07:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нічна атака шахедів на Україну 29 червня — скільки цілей збила ППО
Українські сили ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у ніч на 29 червня вкотре атакували Україну. Вони запускали ударні безпілотники типу Shahed-131/136 із району Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram у суботу, 29 червня.

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Внаслідок бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗСУ вдалося знищити всі "шахеди" російських окупантів.

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Кількість збитих "шахедів" 29 червня. Фото: t.me/ComAFUA

Ворожі безпілотники було збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.

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Допис Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 червня окупанти вдарили ракетою по дев'ятиповерхівці в Дніпрі. Наразі відомо про 12 постраждалих та одного загиблого.

Згодом мешканка будинку розповіла про перші хвилини після удару. За її словами, коли стався обстріл, вона разом з бабусею та дідусем були в коридорі своєї квартири, куди їх покликала мати.

війна
ЗСУ
безпілотники
Україна
окупанти
дрон Шахід-136
Шахед

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