Нещадна атака на Миколаїв — гримлять чергові вибухи
Повторні вибухи в Миколаєві в неділю, 11 лютого, пролунали близько 01:35, вони ймовірно є результатом роботи ППО. До міста безперестанно сунуть "шахеди". Повітряні сили нещодавно попередили про чергові групи БпЛА, які перетнули кордон Миколаївської області.
Про ймовірну роботу ППО повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Ванек" зазначає, що в одній із частин Миколаєва пролунали вибухи.
Перед цим українські військові повідомляли про нову групу безпілотників, що прямували до Миколаївської області.
Повітряна тривога продовжується, відбій пролунав в Одеській та Дніпропетровській областях.
Оновлено 01:49. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім ймовірно повідомив про роботу ППО в регіоні.
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