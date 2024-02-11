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Нещадна атака на Миколаїв — гримлять чергові вибухи

11 лютого 2024 01:45
оновлено: 01:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нещадна атака на Миколаїв — гримлять чергові вибухи
Вибухи в нічному місті. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повторні вибухи в Миколаєві в неділю, 11 лютого, пролунали близько 01:35, вони ймовірно є результатом роботи ППО. До міста безперестанно сунуть "шахеди". Повітряні сили нещодавно попередили про чергові групи БпЛА, які перетнули кордон Миколаївської області.

Про ймовірну роботу ППО повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"Ванек" зазначає, що в одній із частин Миколаєва пролунали вибухи.

Скриншот з телеграм-каналу "Николаевский Ванек".
Скриншот з телеграм-каналу "Николаевский Ванек".

Перед цим українські військові повідомляли про нову групу безпілотників, що прямували до Миколаївської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога продовжується, відбій пролунав в Одеській та Дніпропетровській областях.

Мапа повітряної тривоги в Україні 11 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:49. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім ймовірно повідомив про роботу ППО в регіоні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма

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