Нещадна атака на Миколаїв — гримлять чергові вибухи

Вибухи в нічному місті. Ілюстративне фото: скриншот

Повторні вибухи в Миколаєві в неділю, 11 лютого, пролунали близько 01:35, вони ймовірно є результатом роботи ППО. До міста безперестанно сунуть "шахеди". Повітряні сили нещодавно попередили про чергові групи БпЛА, які перетнули кордон Миколаївської області.

Про ймовірну роботу ППО повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Скриншот з телеграм-каналу "Николаевский Ванек".

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:49. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім ймовірно повідомив про роботу ППО в регіоні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма

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