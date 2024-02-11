Тревога досталась Киевщине сейчас 11 февраля - север атакуют вражеские дроны

Опасность добралась до Киевщины — север атакуют вражеские дроны
Воздушная тревога в Украине в воскресенье, 11 февраля, досталась и Киевской области, куда вражеские "шахеды" перебрались из Черкасской. Опасность актуальна для всех "красных" областей. Также идет работа ПВО на юге.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога ширится сейчас 11 февраля
По информации Воздушных сил, дроны из Черкасской перелетели в Киевскую область.
В настоящее время "покраснели" следующие области:
- Киевская,
- Винницкая,
- Черкасская,
- Кировоградская,
- Днепропетровская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Херсонская.
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Обновлено 02:02. В КМВА информируют, что в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.
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