Тревога досталась Киевщине сейчас 11 февраля - север атакуют вражеские дроны

Беспилотники улетают в ночном небе. Фото: Одесский двор

Воздушная тревога в Украине в воскресенье, 11 февраля, досталась и Киевской области, куда вражеские "шахеды" перебрались из Черкасской. Опасность актуальна для всех "красных" областей. Также идет работа ПВО на юге.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По информации Воздушных сил, дроны из Черкасской перелетели в Киевскую область.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время "покраснели" следующие области:

Киевская,

Винницкая,

Черкасская,

Кировоградская,

Днепропетровская,

Николаевская,

Одесская,

Запорожская,

Херсонская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:37 . Воздушные силы предупреждают об очередной группе БПЛА, пересекающих границу Николаевской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 02:00. Военные пишут о беспилотниках в Винницкой области на север, а также на юге Николаевской области — в Николаев.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 02:02. В КМВА информируют, что в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала КМВА

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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