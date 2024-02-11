Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Опасность добралась до Киевщины — север атакуют вражеские дроны arrow

Опасность добралась до Киевщины — север атакуют вражеские дроны

11 февраля 2024 01:26
обновлено: 02:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Тревога досталась Киевщине сейчас 11 февраля - север атакуют вражеские дроны
Беспилотники улетают в ночном небе. Фото: Одесский двор
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине в воскресенье, 11 февраля, досталась и Киевской области, куда вражеские "шахеды" перебрались из Черкасской. Опасность актуальна для всех "красных" областей. Также идет работа ПВО на юге.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

Читайте также:

Воздушная тревога ширится сейчас 11 февраля

По информации Воздушных сил, дроны из Черкасской перелетели в Киевскую область.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время "покраснели" следующие области:

  • Киевская,
  • Винницкая,
  • Черкасская,
  • Кировоградская,
  • Днепропетровская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Херсонская.
Карта воздушной тревоги в Украине 11 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:37 . Воздушные силы предупреждают об очередной группе БПЛА, пересекающих границу Николаевской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 02:00. Военные пишут о беспилотниках в Винницкой области на север, а также на юге Николаевской области — в Николаев.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 02:02. В КМВА информируют, что в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала КМВА
Скриншот сообщения из телеграмм-канала КМВА
Карта воздушной тревоги в Украине 11 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

беспилотники
Киевская область
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
война в Украине
війна
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

9 февраля 2024

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

Актуальное по теме