Тривога дісталася Київщини зараз 11 лютого — північ атакують ворожі дрони

Безпілотники летять в нічному небі. Фото: Одеський двіж

Повітряна тривога в Україні в неділю, 11 лютого, дісталася й Київської області, куди ворожі "шахеди" перебралися з Черкаської. Небезпека актуальна для всіх "червоних" областей. Також триває робота ППО на півдні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За інформацією Повітряних сил, дрони з Черкаської перелетіли до Київської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі "почервоніли" такі області:

Київська,

Вінницька,

Черкаська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Миколаївська,

Одеська,

Запорізька,

Херсонська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:37. Повітряні сили попереджають про чергову групу БпЛА, які перетинають кордон Миколаївської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 02:00. Військові пишуть про безпілотники в Вінницькій області прямують на північ, а також на півдні Миколаївської області — до Миколаєва.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 02:02. У КМВА інформують, що в Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу КМВА

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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