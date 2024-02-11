Тривога дісталася Київщини зараз 11 лютого — північ атакують ворожі дрони

Небезпека дісталася Київщини — північ атакують ворожі дрони
Повітряна тривога в Україні в неділю, 11 лютого, дісталася й Київської області, куди ворожі "шахеди" перебралися з Черкаської. Небезпека актуальна для всіх "червоних" областей. Також триває робота ППО на півдні.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога шириться зараз 11 лютого
За інформацією Повітряних сил, дрони з Черкаської перелетіли до Київської області.
Наразі "почервоніли" такі області:
- Київська,
- Вінницька,
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Дніпропетровська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Херсонська.
Оновлено 01:37. Повітряні сили попереджають про чергову групу БпЛА, які перетинають кордон Миколаївської області.
Оновлено 02:00. Військові пишуть про безпілотники в Вінницькій області прямують на північ, а також на півдні Миколаївської області — до Миколаєва.
Оновлено 02:02. У КМВА інформують, що в Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.
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