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Небезпека дісталася Київщини — північ атакують ворожі дрони

11 лютого 2024 01:26
оновлено: 02:04
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Інна Буряк
редактор
Тривога дісталася Київщини зараз 11 лютого — північ атакують ворожі дрони
Безпілотники летять в нічному небі. Фото: Одеський двіж
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні в неділю, 11 лютого, дісталася й Київської області, куди ворожі "шахеди" перебралися з Черкаської. Небезпека актуальна для всіх "червоних" областей. Також триває робота ППО на півдні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За інформацією Повітряних сил, дрони з Черкаської перелетіли до Київської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі "почервоніли" такі області:

  • Київська,
  • Вінницька,
  • Черкаська,
  • Кіровоградська,
  • Дніпропетровська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Херсонська.
Мапа повітряної тривоги в Україні 11 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:37. Повітряні сили попереджають про чергову групу БпЛА, які перетинають кордон Миколаївської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 02:00. Військові пишуть про безпілотники в Вінницькій області прямують на північ, а також на півдні Миколаївської області — до Миколаєва.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 02:02. У КМВА інформують, що в Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу КМВА
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу КМВА
Мапа повітряної тривоги в Україні 11 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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