Опасность досталась мероприятию - какие области атакуют "шахеды"
12 февраля 2024 02:23
обновлено: 02:36
Беспилотник летит над областями. Фото: Reuters
Воздушная тревога в Украине в понедельник, 12 февраля, продолжается. Под угрозой ударных БПЛА Хмельницкая, Житомирская и Винницкая области. Тревога продолжается в стране более трех часов.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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В настоящее время беспилотники находятся в Винницкой области. Цели направляются в западном направлении.
Обновлено 02:34. По данным паблика "Николаевский Ванек", один беспилотник несется в Хмельницкую область из Винницкой, а другой - на границе Житомирской и Винницкой областей, летит в сторону запада.
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