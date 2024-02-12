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Опасность досталась мероприятию - какие области атакуют "шахеды"

12 февраля 2024 02:23
обновлено: 02:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Опасность досталась мероприятию - какие области атакуют "шахеды"
Беспилотник летит над областями. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине в понедельник, 12 февраля, продолжается. Под угрозой ударных БПЛА Хмельницкая, Житомирская и Винницкая области. Тревога продолжается в стране более трех часов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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В настоящее время беспилотники находятся в Винницкой области. Цели направляются в западном направлении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушной тревоги в Украине 12 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:34. По данным паблика "Николаевский Ванек", один беспилотник несется в Хмельницкую область из Винницкой, а другой - на границе Житомирской и Винницкой областей, летит в сторону запада.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Новость дополняется...

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