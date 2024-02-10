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НАТО хочет взять на себя координацию поставок оружия для Украины — какая причина

10 февраля 2024 14:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
НАТО хочет взять на себя координацию поставок оружия для Украины — какая причина
Военная помощь Украине. Иллюстративное фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Североатлантический Альянс планирует взять на себя координацию по поставкам оружия для Украины. Причиной этому стали опасения победы Дональда Трампа на президентских выборах Соединенных Штатов Америки.

Об этом пишет Handelsblatt.

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НАТО вместо США будет координировать оружие для Украины

Военную помощь Украине координируют США. Для этого там создали так называемый "Рамштайн", в рамках которого государства, регулярно оказывающие поддержку Украине, проводят заседание.

Однако сейчас в НАТО ищут альтернативный механизм, на который повлияли, в частности, опасения возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

В материале говорится, что планы перевести "Рамштайн" под эгиду НАТО разработали советник президента США по безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Такой шаг станет "взрывным", ведь с момента полномасштабного вторжения РФ Альянс делает большой акцент на том, что поставки оружия Украине являются решениями отдельных стран-членов, а не конкретно программой НАТО.

Однако новую концепцию поддерживают восточноевропейские государства, а также Великобритания и Франция. В то же время правительство Германии считает, что таким образом Альянс будет служить нарративу Кремля относительно "войны НАТО с Россией".

Напомним, экс-командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что страны НАТО должны сбивать российские ракеты над Украиной.

Также мы писали, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса должны нарастить финансовую поддержку Украины. Это необходимо для того, чтобы помочь ей в борьбе против российского вторжения в столь сложное время.

НАТО
оружие
военная помощь
поставки
война в Украине

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