НАТО хоче взяти на себе координацію поставок зброї для України — яка причина

Військова допомога Україні. Ілюстративне фото: AFP

Північноатлантичний Альянс планує взяти на себе координацію щодо постачання зброї для України. Причиною цьому стали побоювання щодо перемоги Дональда Трампа на президентських виборах Сполучених Штатів Америки.

Про це пише Handelsblatt.

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НАТО замість США координуватиме зброю для України

Військову допомогу Україні координують США. Для цього там створили так званий "Рамштайн", в рамках якого держави, які регулярно надають підтримку Україні, проводять засідання.

Однак зараз у НАТО шукають альтернативний механізм, на що вплинули, зокрема, побоювання щодо можливого повернення Дональда Трампа до Білого дому.

У матеріалі йдеться, що плани перевести "Рамштайн" під егіду НАТО розробили радник президента США з питань безпеки Джейк Салліван та генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Такий крок стане "вибуховим", адже з моменту повномасштабного вторгнення РФ Альянс робить великий акцент на тому, що постачання зброї Україні є рішеннями окремих країн-членів, а не конкретно програмою НАТО.

Проте нову концепцію підтримують східноєвропейські держави, також Велика Британія й Франція. Натомість уряд Німеччини вважає, що таким чином Альянс слугуватиме наративу Кремля щодо "війни НАТО з Росією".

Нагадаємо, екскомандувач Сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак заявив, що країни НАТО повинні збивати російські ракети над Україною.

Також ми писали, що Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу мають наростити фінансову підтримку України. Це необхідно для того, щоб допомогти їй у боротьбі проти російського вторгнення у такий складний час.