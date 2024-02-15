Россия наступает на Донбассе: интервью Симороза

Олег Симороз, ветеран российско-украинской войны. Фото: Галина Остаповец

Зачем Владимир Зеленский сменил Валерия Залужного и почему россияне наступают по всей линии фронта — в интервью Новини.LIVE рассказал доброволец ВСУ, ветеран российско-украинской войны Олег Симороз.

Замена военного руководства произошла. Новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский. Как воспринимаете это предназначение?

— Сырский работал с Валерием Залужным, командовал при нем Сухопутными войсками, руководил некоторыми направлениями на фронте. Они вместе работали и фактически являются одной командой.

Читайте также:

Не думаю, что в этом контексте должно что-то колоссально измениться. Не думаю, что есть перспектива кардинально разных подходов. Сырский — человек не новый, замена произошла, нам все равно свое делать. То есть воевать, бороться за независимость. Но так как это было решение президента, соответственно, на нем лежит вся полнота ответственности за это назначение. Посмотрим на фактаж.

Роман Костенко, депутат комитета по нацбезопасности, говорит, что и Зеленский и Сырский не имеют права на ошибку.

— Глобально, возможно, да. Но была слабая коммуникация с объяснением по увольнению Залужного. К людям не вышли, не прокоммуницировали и не сказали четкие причины увольнения. Хотя люди заслуживают этого. И то, как прощупывали общество, это была гадкая история. Все эти вбросы через блоггеров...

У нас полномасштабная война и играть в такой ситуации в какие-то политические игры — это неправильно по отношению к армии.

Но все же высшее руководство Вооруженных сил изменено, соответственно у президента были причины для этого, значит, на нем теперь ответственность. И да, права на ошибку действительно нет.

Зеленский и Сырский должны оправдать эту историю с изменениями. Зачем она вообще была нужна? Вызовы велики, дела покажут, потому что слова это слова. Посмотрим.

Александр Сырский и Валерий Залужный. Фото: ОП

В этом году перед Украиной стоят огромные вызовы — это и активная оборона и в то же время и деоккупация, наверное, юга.

– Сейчас враг ведет активные наступательные действия по всем участкам фронта. Особенно на востоке Украины. Это тоже вызов. Нам главное не потерять то, что есть. Какими силами и какими фортификационными сооружениями — очень много вопросов.

Мы долго не любили говорить себе, что нужно строить серьезные фортификационные сооружения именно для оборонной войны и не рассматривали этот вариант, потому что планировали более наступательные операции. Теперь это следует серьезно рассмотреть для сохранения жизни личного состава.

Что касается наступательных действий, то, безусловно, надо возвращать наши территории. Посмотрим где это будет. Это будет сложно делать по всему участку фронта. Потому что у врага серьезные фортификационные сооружения с очень серьезными минированиями в несколько уровней.

Это требует очень серьезной тщательной планировки и очень серьезной технологической оснастки. Но это возможно (имеется в виду деоккупация. – ред.).

Единственное, что надо признать, что, к сожалению, такие прорывы как это было на Харьковщине осенью 2022-го, а потом и на Херсонщине вряд ли удадутся. Придется забирать по населенному пункту. А это очень сложная операция, когда у врага такое количество и такое преимущество по вооружению.

ВСУ. Фото: Генштаб

Поэтому нам нужно готовиться, менять подходы, переводить на военные рельсы экономику, как бы нам этого не хотелось. Да, это многим не понравится, но это война и в общем-то она мало кому нравится. Это точно не о комфорте, однако нужно выбирать.

У нас до сих пор проблемы с патронами, с боеприпасами. Уже второй год, как мы до сих пор не видим решения ситуации по тем же снарядам. 155 калибр стал самым популярным на фронте, это натовский стандарт. Это и 777 гаубица, и Панцирь-2000 — более серьезная дальнобойная артиллерия. У нас до сих пор нет серьезного оборонного завода, который бы это производил.

Скоро станет вопрос по патронам, по советскому калибру 545 и натовскому стандарту 556. У нас нет собственного производства, мы воюем тем, что нам дают наши коллеги и союзники. В частности, страны НАТО. Но, как видим по ситуации с выборами в США, все может достаточно сильно измениться и ухудшиться для нас.

Давайте будем откровенны, за украинские территории будет воевать только Украина, украинская армия и украинское оружие. Поэтому для удачного контрнаступления нам нужно в разы больше боеприпасов и оружия.

Как нарастить собственный ВПК, если Россия постоянно наносит по ним мощные ракетные и дроновые удары. ГУР говорит, что они будут только усиливаться.

— Господин Буданов отчитывается о наращивании ВПК, но честно говоря, я не вижу тенденций, при которых у нас что-то серьезно наращивается и ситуация улучшается. Есть результат по FPV-дронам, но по большому счету, это больше заслуга волонтеров, людей, которые это финансируют и собирают.

Последствия ракетного удара по Киеву Фото: Новини.LIVE

Но война – история о стратегических вещах. Я о снарядах, о ракетах, потому что Украина действительно имеет технологии и специалистов.

Украина в принципе всегда считалась ракетным государством и мы в состоянии их производить. Мы могли бы запускать даже спутники. Но из того, что я вижу, извините, это не новость и никаких карт я не открою, если мы проанализируем наши ответы на обстрелы врага. На фронте у нас очень серьезная нехватка снарядов.

Возвращаясь к назначению военного руководства, что вы думаете о генерале Плахуте, который, вроде бы, каким-то образом был задействован в разгоне Майдана. А теперь стал командующим Силами территориальной обороны ВСУ.

— Я достаточно критично к этому отнесся, потому что есть определенные красные линии. Милиционер, командир милиционеров Майдана, для меня абсолютно недопустимы вещи. Есть четкий факт, что этот человек командовал внутренними войсками, принимавшими участие в разгоне и избиении людей на Майдане вместе с беркутом.

Они также причастны к убийствам на Майдане и это было при содействии Захарченко. Есть видео, как этот господин довольно круто отзывается о тогдашнем министре внутренних дел Захарченко.

Генерал-майор Игорь Плахуто. Фото: google.com

Для меня совершенно очевидно, что человек с такими высокими погонами, командир милиции времен Майдана, должен быть люстрирован. К нему очень много вопросов по Уголовному Кодексу Украины.

Он мог быть чистым в этой истории, если бы тогда написал рапорт и обратился к своим подчиненным перейти на сторону народа. Вместо этого последовали незаконные приказы, начиная с разгона Майдана. С этого момента это уже незаконные неправомерные решения по отношению к собственному народу. Он этого не сделал, он ждал и сидел, у него все было хорошо.

Хотя такое лицо должно быть подвергнуто люстрации в рамках реформы правоохранительных органов. Это не было сделано послемайданной властью, и здесь большой привет фанатам пятого Президента Украины. Как так получилось, что этот господин избежал люстрации?

Я вам скажу как. Помните такого господина Гелетея, бывшего министра обороны в 2014 году? Отличился парадами во время Иловайской трагедии, а позже стал начальником управления государственной охраны Петра Порошенко. Да, вот Плахута так же оказался в этой структуре и работал на управление государственной охраны.

Теперь он командующий силами территориальной обороны. А с каких пор территориальная оборона стала охранной? Я достаточно чувственно отношусь к таким вещам, потому что я с 16 лет был участником Революции Достоинства как киевлянин. Я тайком от родителей бегал на Майдан, потому что это мне все болело.

Майдан. Фото: Униан

А в 25 лет я присоединился к рядам киевской территориальной обороны. Я военнослужащий 112-й бригады и Сил территориальной обороны. Прошел киевскую компанию на Ирпинском направлении и север Донецкой области. Это Серебрянский лес на границе Донецкой и Луганской областей, где получил ранения.

Поэтому его назначение для меня выглядит как издевательство в годовщину расстрела Небесной сотни. Такое назначение я не воспринимаю как историю о кадровом голоде. Я на 100% уверен, что оно неправильное и среди военнослужащих сил территориальной обороны человек не будет пользоваться авторитетом. Ибо эти силы большинством сформированы из добровольцев. То есть мотивированных людей.

То есть Плахута, может, и имел право служить в армии, но не имел права занимать высокие должности. Он совершил очень серьезную ошибку в своей жизни. В сложное для государства время он служил режиму и защищал его. Пусть служит, но командные должности занимать не может, как и остальные слуги режима Януковича.

Некоторые работники "беркута", которые тоже были задействованы в разгоне Майдана, как бы искупили свою вину перед украинским обществом. Может быть, Плахута тоже?

— Есть вещи в жизни, когда история неотвратима. К примеру, когда перешел на сторону зла. Я прекрасно помню события десятилетней давности, как тогда все висело на волоске. Эта история могла закончить совсем иначе и сейчас мы бы слушали вечернее обращение президента Януковича к народу в его четвертой каденции.

Учитывая все эти вещи, скажу, что таким людям не место в высшем военном руководстве. Хочешь служить – служи, но командовать отдельными силами Вооруженных войск – это разные вещи. Ведь в его подчинении сотни тысяч человек.

Есть ли у меня к нему доверие? Нет, как и уважения. Я отлично понимаю, откуда растут ноги. Из Офиса президента, где работают коллеги Плахуты по министерству внутренних дел времен Януковича. К примеру, Олег Татарова.

И мне совершенно безобразно сейчас смотреть на то, как он ставит людей из своей системы. Мол, у нас кадровый голод, а ведь они такие специалисты! Не надо людей обманывать! Люди из режима Януковича должны быть люстрированы и больше никогда не допущены к власти. В противном случае это может привести к тоталитарному режиму. А это немного не то, за что мы воюем.

Сложные новости слышим с фронта, где наши войска стоят в активной обороне. Если проанализировать ситуацию, то какова она сейчас?

— На востоке у нас одна из самых мотивированных бригад, пример для всех Вооруженных сил Украины. Но враг пытается наступать по всем участкам. Купянский – не исключение. У врага задача выйти на более выгодные позиции по реке Оскол и закрепиться там.

Как минимум приблизиться к ней вплотную, потому что так им было бы выгоднее удерживать фронт и он был бы гораздо стабильнее для них. Туда бросаются немалые силы, подтянутые серьезные резервы, но "Азов" дает им там по зубам.

В общем, у врага там есть определенные бесчисленные продвижения в селах, но без серьезных успехов.

Бахмут. Фото: Reuters

Так же сложная ситуация по направлению Бахмута, Клещиевка. Мое подразделение непосредственно находится по направлению Клещиевки и там очень и очень сложно. Враг атакует, имеет преимущество по артиллерии, по дронам, и каких-то ограничений у него там нет.

Если раньше нельзя было ходить группой из трех человек, то сейчас наносят поражение даже по одному человеку и любой технике. То есть в техническом плане там у врага все, к сожалению, очень хорошо. Там у врага есть определенные продвижения.

То есть в воздухе одновременно висят десятки дронов?

– Больше. Большое количество висит. Не нужно недооценивать врага, он достаточно силен численно. Безусловно, это самая многочисленная армия мира и технически, начиная от снарядов и заканчивая современными средствами, дронами, ударными беспилотниками, личными оснастками для стрелков.

К сожалению, у врага в этом плане все хорошо. Даже когда были проблемы, они точно сделали работу над ошибками и сделали выводы.

Во второй части интервью с ветераном войны Олегом Симорозом читайте об ошибке Буданова и сложной мобилизации в Украине.