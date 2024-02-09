Самый известный главнокомандующий ВСУ — что думают военные о генерале Залужном

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 8 февраля, официально объявил об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В должности главкома, Залужного заменит генерал-полковник Александр Сырский. Украинские защитники рассказали о том, каким Залужный был главнокомандующим и человеком.

Мнения военных опубликовал журнал Forbes Ukraine в четверг, 8 февраля.

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Секретарь комитета по нацбезопасности и обороне в Верховной Раде, военный, в прошлом — полковник СБУ (позывной Гром), защитник Донецкого аэропорта Роман Костенко рассказал, что главным достижением Залужного является то, что он поднял дух украинских воинов и мотивировал их бороться за Украину. Также для многих бойцов главком стал символом армии и сам Залужный сделал так, чтобы в ВСУ поверил весь мир.

"Залужный уже в истории. У него много военных заслуг. Выстроенная оборона, остановка врага, отдельное проведение операций — Киев, Харьков, Херсон. У них есть отдельные командующие, которые непосредственно выполняли операции, но они отвечают за битвы. А в целом за ведение боевым действиям отвечает главнокомандующий, расставляющий приоритеты, указывающий на точки, где нужно избивать. Это также его заслуга", — указал Костенко.

Вдобавок военный подчеркнул, что у главкома есть человечность и он умел договариваться с партнерами.

Секретарь комитета по национальной безопасности и обороне в Верховной Раде Роман Костенко. Фото: Forbes Ukraine

Народный депутат Украины, фракция "Голос", бывший военнослужащий ВСУ, участник боевых действий Роман Лозинский рассказал, что военные всегда верили в Залужного. По его словам, их боевой дух рос на основе понимания войны и лидерства главкома.

"Те боевые командиры батальонов и бригад, которые взяли на себя ответственность и обязанность защищать Украину от полномасштабного вторжения РФ, очень хорошо знали, чувствовали и понимали лидерские качества Залужного, которые он проявлял не только в должности главнокомандующего ВСУ, но и задолго до этого в разных боевых сложных ситуациях", — отметил Лозинский.

Экс-военный ВСУ Роман Лозинский. Фото: Forbes Ukraine

Глава Ассоциации предпринимателей-ветеранов, ветеран АТО и младший лейтенант Нацгвардии Украины Сергей Позняк убежден, что самым большим доказательством успешной деятельности Залужного являются удачные военные операции, освобождение территорий от оккупантов и удержание украинских позиций.

"Его работа отличная. Мы все обязаны ему нынешней нашей жизнью", — указал Позняк.

Также ветеран АТО прокомментировал увольнение главкома, он считает, что такие действия руководства государства могут на время лишить армию управления.

"Это может негативно повлиять на мотивацию военных на "нулях": Залужный был для военных реальным безоговорочным авторитетом, любимцем. Так же как и армия для Залужного. Не понимаю причину увольнения Залужного и целесообразности его замены. Человек на своем участке полномочий работает давно, вопрос знает в совершенстве, имеет практические кейсы. По логике просто здравого смысла — зачем его снимать", — добавил младший лейтенант Нацгвардии.

Младший лейтенант Нацгвардии Сергей Позняк. Фото: Forbes Ukraine

Учредитель добровольческого подразделения "Хартия", выросший в бригаду НГУ Всеволод Кожемяко выразил благодарность руководителю ВСУ за его работу. Основатель подразделения подчеркнул, что имя Залужного всегда будет символом "чуда, которое сотворили в начале большого вторжения". Также Кожемяко добавил, Залужный поступил мудро, уступив новой команде военных.

"Новый главком Александр Сырский — опытный генерал, которого я лично видел в действии в Харьковской операции. Он позвал к себе в команду младших людей, но имеющих огромный боевой опыт, часть из них я тоже (и не только я) очень уважаю. Хорошо, что все происходит таким цивилизованным образом. Также радует позиция Владимира Зеленского, который грамотно смог "разрулить" управленческую военную задачу", — пояснил основатель "Хартии".

Основатель добровольческого подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко. Фото: Forbes Ukraine

Военнослужащий, парамедик и волонтер Юлия Паевская поблагодарила генерала за службу и заметила, что Залужный навсегда останется примером для военных.

"Спасибо, господин генерал Валерий Залужный. Знаю, где бы вы ни служили Украине в дальнейшем, это будет образец искренности и мастерства, ведь ваша цель, как и всех нас — победа над российскими оккупантами. Думаю, что для вас все только начинается. Честь", — сказала Паевская.

Военнослужащий Юлия Паевская. Фото: Forbes Ukraine

Основатель проекта обучения и обеспечения операторов беспилотников Victory Drones Мария Берлинская подчеркнула, что главнокомандующий всегда будет важной личностью в мировой истории.

"Мы с Валерием Залужным довольно часто виделись и достаточно тесно сотрудничали. Он знаковый человек для мировой истории", — рассказала Берлинская.

Основатель проекта обучения и обеспечения операторов беспилотников Victory Drones Мария Берлинская. Фото: Forbes Ukraine

Напомним, Зеленский уволил Залужного 8 февраля. Глава государства поблагодарил его за два года защиты и предложил быть и дальше вместе в составе войск. Вместо Залужного был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

На увольнение Залужного резко отреагировали украинцы. Свои реакции граждане Украины написали под постом президента в Instagram.

По мнению заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады и экс-командир "Азова" Максим Жорин заявил, что ничего чрезвычайного в отставке Залужного нет. По его словам, сейчас следует сконцентрироваться на войне.