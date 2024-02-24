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На юге Украины сбили 12 БПЛА

24 февраля 2024 03:18
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
На юге Украины сбили 12 БПЛА
Шахеды в ночное время. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Противовоздушная оборона на юге Украины в ночь на субботу, 24 февраля, сбила 12 дронов-камикадзе типа Шахед. Однако в результате очередной российской атаки жертва в Одессе, где беспилотник попал в жилой дом. Об этом сообщили Силы обороны юга.

Атака РФ 23 февраля

Отмечается, что противник вечером пятницы направил БпЛА типа Shahed-131/136 из акватории Черного моря. Ударные дроны осуществляли сложное маневрирование над прибрежными населенными пунктами и вглубь страны в центральные регионы.

"Подразделениями противовоздушной обороны в нашей операционной зоне было сбито 12 дронов-камикадзе: 2 над Николаевщиной, по 5 над Кировоградщиной и Одесщиной", - говорится в сообщении.

Кроме того, параллельно с дроновой атакой российские террористы применили и управляемые авиационные ракеты Х-59 из самолета тактической авиации, из акватории Азовского моря.

"2 ракеты уничтожены силами ПВО в Кировоградской области. Судьба самолета выясняется", — отметили в Силах обороны юга.

Отмечается, что один из сбитых дронов врага упал на жилой квартал Одессы, повлек за собой разрушение и возгорание в типичном дворике.

"И хотя пожар оперативно ликвидирован, одна из квартир разрушена полностью. Там погиб хозяин, его жена спасателям удалось достать из-под завалов, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще двое жительниц соседней квартиры доставлены в больницу с ожогами и другими травмами", — говорится. в сообщении.

Напомним, воздушные силы Украины 14 января уничтожили военный самолет воздушно-космических сил РФ А-50. Он осуществлял дежурство в районе Кирилловки Запорожской области.

Также в материале Новини.LIVE мы рассказали , чем был важен для россиян этот самолет, сколько он стоил и какое количество А-50 еще остается в составе Военно-космических сил страны-агрессора.

Воздушные силы ВС Украины 15 января подтвердили уничтожение двух самолетов ВС РФ над Азовским морем. С тех пор враг не прекращает разведывательную деятельность с помощью дронов и тактической авиации.

Добавим, начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что после уничтожения ВСУ над Азовским морем самолета А-50 в России осталось совсем немного таких самолетов .

россия
война
ВСУ
дрон Шахид-136
атака

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