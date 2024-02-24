На півдні України збили 12 БПЛА

Шахеди вночі. Фото: скриншот

Протиповітряна оборона на півдні України у ніч проти суботи, 24 лютого, збила 12 дронів-камікадзе типу Шахед. Однак, внаслідок чергової російської атаки є жертва в Одесі, де безпілотник влучив у житловий будинок. Про це повідомили Сили оборони півдня.

Атака РФ 23 лютого

Зазначається, що противник увечері п'ятниці спрямував БпЛА типу "Shahed-131/136" з акваторії Чорного моря. Ударні дрони здійснювали складне маневрування над прибережними населеними пунктами і вглиб країни, до центральних регіонів.

"Підрозділами протиповітряної оборони в нашій операційній зоні було збито 12 дронів-камікадзе: 2 над Миколаївщиною, по 5 над Кіровоградщиною і Одещиною", — йдеться в повідомленні.

Крім того, паралельно з дроновою атакою російські терористи застосували і керовані авіаційні ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Азовського моря.

"2 ракети знищено силами ППО на Кіровоградщині. Доля літака з'ясовується", — зазначили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що один зі збитих дронів ворога впав на житловий квартал Одеси, спричинив руйнування і займання в типовому дворику.

"І хоча пожежу оперативно ліквідовано, одна з квартир зруйнована повністю. Там загинув господар, його дружину рятувальникам вдалося дістати з-під завалів, її госпіталізовано у важкому стані. Ще двох мешканок сусідньої квартири доправили в лікарню з опіками і іншими травмами", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Повітряні сили України 14 січня знищили військовий літак повітряно-космічних сил РФ А-50. Він здійснював чергування у районі Кирилівки Запорізької області.

Також в матеріалі Новини.LIVE ми розповіли, чим був важливий для росіян цей літак, скільки він коштував і яка кількість А-50 ще залишається у складі Військово-космічних сил країни-агресора.

Повітряні сили ЗС України 15 січня підтвердили знищення двох літаків ВС РФ над Азовським морем. Від того часу ворог не припиняє розвідувальну діяльність за допомогою дронів та тактичної авіації.

Додамо, начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що після знищення ЗСУ над Азовським морем літака А-50 у Росії залишилося зовсім небагато таких літаків.