Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow На півдні України збили 12 БПЛА arrow

На півдні України збили 12 БПЛА

24 лютого 2024 03:18
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
На півдні України збили 12 БПЛА
Шахеди вночі. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Протиповітряна оборона на півдні України у ніч проти суботи, 24 лютого, збила 12 дронів-камікадзе типу Шахед. Однак, внаслідок чергової російської атаки є жертва в Одесі, де безпілотник влучив у житловий будинок. Про це повідомили Сили оборони півдня.

Атака РФ 23 лютого

Зазначається, що противник увечері п'ятниці спрямував БпЛА типу "Shahed-131/136" з акваторії Чорного моря. Ударні дрони здійснювали складне маневрування над прибережними населеними пунктами і вглиб країни, до центральних регіонів.

"Підрозділами протиповітряної оборони в нашій операційній зоні було збито 12 дронів-камікадзе: 2 над Миколаївщиною, по 5 над Кіровоградщиною і Одещиною", — йдеться в повідомленні.

Крім того, паралельно з дроновою атакою російські терористи застосували і керовані авіаційні ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Азовського моря.

"2 ракети знищено силами ППО на Кіровоградщині. Доля літака з'ясовується", — зазначили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що один зі збитих дронів ворога впав на житловий квартал Одеси, спричинив руйнування і займання в типовому дворику.

"І хоча пожежу оперативно ліквідовано, одна з квартир зруйнована повністю. Там загинув господар, його дружину рятувальникам вдалося дістати з-під завалів, її госпіталізовано у важкому стані. Ще двох мешканок сусідньої квартири доправили в лікарню з опіками і іншими травмами", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Повітряні сили України 14 січня знищили військовий літак повітряно-космічних сил РФ А-50. Він здійснював чергування у районі Кирилівки Запорізької області.

Також в матеріалі Новини.LIVE ми розповіли, чим був важливий для росіян цей літак, скільки він коштував і яка кількість А-50 ще залишається у складі Військово-космічних сил країни-агресора.

Повітряні сили ЗС України 15 січня підтвердили знищення двох літаків ВС РФ над Азовським морем. Від того часу ворог не припиняє розвідувальну діяльність за допомогою дронів та тактичної авіації.

Додамо, начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що після знищення ЗСУ над Азовським морем літака А-50 у Росії залишилося зовсім небагато таких літаків

росія
війна
ЗСУ
дрон Шахід-136
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

20:13 Авто українців можуть зареєструвати в ТЦК та заборонити пересуватись між областями

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

Актуальне по темі