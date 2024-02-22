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В Николаевской области задержали коллаборанта, который шпионил за украинскими катерами

22 февраля 2024 11:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Николаевской области задержали коллаборанта, который шпионил за украинскими катерами
Правоохранители с задержанным коллаборантом. Фото: Офис генпрокурора
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Николаевской области мужчина информировал российских захватчиков о расположении украинских военных катеров в Николаевском порту. Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в четверг, 22 февраля.

Предатель передавал информацию врагу

Прокуратура сообщила о подозрении жителю города Николаева по факту разглашения сведений о расположении Вооруженных Сил Украины.

Следствие установило, что подозреваемый скрыто собирал информацию о местах дислокации подразделений ВСУ на территории города и области. Получить данные он передавал оккупантам.

"В январе 2024 года он передал через мессенджер Telegram разведданные о размещении украинских военных и техники", — рассказали в прокуратуре.

Что передавал коллаборант

Коллаборант передавал точные сведения, позволяющие стопроцентную идентификацию на местности.

Особенно предателя интересовали местонахождение военных катеров в Николаевском порту и направления их перемещения.

Также он передавал оккупантам информацию о последствиях вражеских обстрелов города Николаева.

Полиция задержала предателя

Во время обысков у информатора государства-агрессора правоохранители изъяли мобильный телефон с поличным.

В настоящее время злоумышленник взят под стражу без права внесения залога.

Ранее мы сообщали, что в Харькове правоохранители задержали женщину, корректировавшую вражеские удары по жилым районам города.

Недавно правоохранители сообщили о подозрениях трем вражеским приспешникам, которые подвергали пыткам людей в застенке в Купянске.

война
Николаев
Украина
Офис генерального прокурора
Коллаборант

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