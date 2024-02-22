В Николаевской области задержали коллаборанта, который шпионил за украинскими катерами
В Николаевской области мужчина информировал российских захватчиков о расположении украинских военных катеров в Николаевском порту. Ему сообщили о подозрении.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в четверг, 22 февраля.
Предатель передавал информацию врагу
Прокуратура сообщила о подозрении жителю города Николаева по факту разглашения сведений о расположении Вооруженных Сил Украины.
Следствие установило, что подозреваемый скрыто собирал информацию о местах дислокации подразделений ВСУ на территории города и области. Получить данные он передавал оккупантам.
"В январе 2024 года он передал через мессенджер Telegram разведданные о размещении украинских военных и техники", — рассказали в прокуратуре.
Что передавал коллаборант
Коллаборант передавал точные сведения, позволяющие стопроцентную идентификацию на местности.
Особенно предателя интересовали местонахождение военных катеров в Николаевском порту и направления их перемещения.
Также он передавал оккупантам информацию о последствиях вражеских обстрелов города Николаева.
Полиция задержала предателя
Во время обысков у информатора государства-агрессора правоохранители изъяли мобильный телефон с поличным.
В настоящее время злоумышленник взят под стражу без права внесения залога.
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