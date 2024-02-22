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На Миколаївщині затримали колаборанта, який шпигував за українськими катерами

22 лютого 2024 11:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Миколаївщині затримали колаборанта, який шпигував за українськими катерами
Правоохоронці із затриманим колаборантом. Фото: Офіс генпрокурора
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Миколаївській області чоловік інформував російських загарбників про розташування українських військових катерів у Миколаївському порту. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у четвер, 22 лютого. 

Зрадник передавав інформацію ворогу

Прокуратура повідомила про підозру мешканцю міста Миколаєва за фактом розголошення відомостей про розташування Збройних сил України.

Слідство виявило, що підозрюваний приховано збирав інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ на території міста і області. Здобути данні він передавав окупантам.

"У січні 2024 року він передав через месенджер Telegram розвідданні про розміщення українських військових і техніки", — розповіли у прокуратурі. 

Що передавав колаборант

Колаборант передавав точні відомості, які дають можливість стовідсоткової ідентифікації на місцевості.

Особливо зрадника цікавили місця розташування військових катерів у Миколаївському порту та напрямки їх переміщення.

Також він передавав окупантам інформацію про наслідки ворожих обстрілів міста Миколаєва. 

Поліція затримала зрадника

Під час обшуків у інформатора держави-агресора правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Наразі зловмисника взято під варту без права внесення застави.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові правоохоронці затримали жінку, яка коригувала ворожі удари по житлових районах міста. 

Нещодавно правоохоронці повідомили про підозри трьом ворожим поплічникам, які піддавали тортурам людей у катівні в Куп'янську.

війна
Миколаїв
Україна
Офіс генерального прокурора
Колаборант

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