На Луганщине россияне на ЗРК "Витязь" подорвались на своих минах

Российский зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь". Фото: wikipedia.org

В Луганской области российские оккупанты во вторник, 6 февраля, подорвались на собственных минах. Вражеские солдаты ехали на новом зенитно-ракетном комплексе С-350 "Витязь".

Об этом сообщил телеграм-канал "Досье Шпиона".

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В результате наезда на мины пострадавших в личном составе противника нет, однако сильные разрушения получил ЗРК, в частности, его ходовая часть.

"Сами ставим мины. Сами взрываемся. На видео — последствия подрыва на мине пусковой установки ЗРК С-350 "Витязь". Комплекс принадлежит одному из подразделений ВДВ РФ. К счастью для экипажа, ракеты ПУ не сдетонировали", — говорится в описании видео.

Также указано, что военная техника по-прежнему находится на месте подрыва. Россияне боятся эвакуировать ЗРК из-за большого количества мин.

"С-350 "Витязь" — очень редкий зверь. Принят на вооружение в 2020 году. Исчисляется единицами", — добавили в российском телеграм-канале.

"Витязь" — это ЗРК нового поколения со средним радиусом дальности. Он разработан концерном РФ "Алмаз-Антей". Главной целью военной техники является уничтожение аэродинамических и баллистических целей. Одна пусковая установка комплекса оснащена 12 зенитными ракетами.

Напомним, воины ВСУ уничтожили редкую российскую санитарную бронемашину тактического звена ЗСА-Т в Луганской области. Чтобы провести успешную спецоперацию, украинские военные использовали несколько дронов.

Также мы писали о том, что украинским защитникам удалось сбить над Луганской областью российский самолет Су-34 29 января.