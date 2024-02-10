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На Луганщині росіяни на ЗРК "Витязь" підірвалися на своїх мінах

10 лютого 2024 22:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Луганщині росіяни на ЗРК "Витязь" підірвалися на своїх мінах
Російський зенітно-ракетний комплекс С-350 "Витязь". Фото: wikipedia.org
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Луганській області російські окупанти у вівторок, 6 лютого, підірвалися на власних мінах. Ворожі солдати їхали на новому зенітно-ракетному комплексі С-350 "Витязь". 

Про це повідомив телеграм-канал "Досье Шпиона".

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Внаслідок наїзду на міни постраждалих в особовому складі противника немає, однак сильних руйнувань зазнав ЗРК, зокрема його ходова частина.

"Самі ставимо міни. Самі вибухаємо. На відео — наслідки підриву на міні пускової установки ЗРК С-350 "Витязь". Комплекс належить одному з підрозділів ВДВ РФ. На щастя для екіпажу, ракети ПУ не здетонували", — йдеться в описі від відео.

Також вказано, що військова техніка досі перебуває на місці підриву. Росіяни бояться евакуювати ЗРК через велику кількість мін.

"С-350 "Витязь" — дуже рідкісний звір. Прийнятий на озброєння у 2020 році. Обчислюється одиницями", — додали в російському телеграм-каналі.

"Витязь" — це ЗРК нового покоління з середнім радіусом дальності. Він розроблений концерном РФ "Алмаз-Антей". Головною метою військової техніки є знищення аеродинамічних та балістичних повітряних цілей. Одна пускова установка комплексу озброєна 12 зенітними ракетами.

Нагадаємо, воїни ЗСУ знищили рідкісну російську санітарну бронемашину тактичної ланки ЗСА-Т у Луганській області. Щоб провести успішну спецоперацію, українські військові використали декілька дронів.

Також ми писали про те, що українським захисникам вдалося збити над Луганською областю російський літак Су-34 29 січня.

війна
росіяни
Україна
Луганська область
окупанти
міни

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