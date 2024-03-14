В Хмельницкой области раздаются взрывы — регион под атакой "шахедов"

Рендер дрона Shahed-136 в вечернем небе. Фото иллюстративное: Pacific Press

В Хмельницкой области раздаются взрывы. Сообщается об атаке Староконстантинова дронами Shahed-136.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрывы в Хмельницкой области

Источник: Telegram

Источник: Telegram

По сообщению Воздушных сил ВСУ, на город летят звенья иранских дронов.

Источник: Telegram

По состоянию на 22:37 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом:

Источник: alerts.in.ua

Напомним, в Хмельницкой области взрывы прогремели 10 марта в результате такого же налета иранских дронов. Кошмарили беспилотники и Сумы: вчера в регионе раздались два взрыва.