В Хмельницкой области раздаются взрывы — регион под атакой "шахедов"
14 марта 2024 22:30
обновлено: 22:43
Рендер дрона Shahed-136 в вечернем небе. Фото иллюстративное: Pacific Press
В Хмельницкой области раздаются взрывы. Сообщается об атаке Староконстантинова дронами Shahed-136.
Об этом сообщают местные СМИ.
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По сообщению Воздушных сил ВСУ, на город летят звенья иранских дронов.
По состоянию на 22:37 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом:
Напомним, в Хмельницкой области взрывы прогремели 10 марта в результате такого же налета иранских дронов. Кошмарили беспилотники и Сумы: вчера в регионе раздались два взрыва.
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