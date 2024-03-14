Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow В Хмельницкой области раздаются взрывы — регион под атакой "шахедов" arrow

В Хмельницкой области раздаются взрывы — регион под атакой "шахедов"

14 марта 2024 22:30
обновлено: 22:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Хмельницкой области раздаются взрывы — регион под атакой "шахедов"
Рендер дрона Shahed-136 в вечернем небе. Фото иллюстративное: Pacific Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Хмельницкой области раздаются взрывы. Сообщается об атаке Староконстантинова дронами Shahed-136.

Об этом сообщают местные СМИ.

Читайте также:

Взрывы в Хмельницкой области

В Хмельницкой области раздаются взрывы — регион под атакой "шахедов"
Источник: Telegram
В Хмельницкой области раздаются взрывы — регион под атакой "шахедов"
Источник: Telegram

По сообщению Воздушных сил ВСУ, на город летят звенья иранских дронов.

В Хмельницкой области раздаются взрывы — регион под атакой "шахедов" - фото 3
Источник: Telegram

По состоянию на 22:37 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом:

В Хмельницкой области раздаются взрывы — регион под атакой "шахедов"
Источник: alerts.in.ua

Напомним, в Хмельницкой области взрывы прогремели 10 марта в результате такого же налета иранских дронов. Кошмарили беспилотники и Сумы: вчера в регионе раздались два взрыва.

взрыв
Украина
Хмельницкая область
дрон Шахид-136
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше