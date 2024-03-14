На Хмельниччині лунають вибухи — регіон під атакою "шахедів"
14 березня 2024 22:30
оновлено: 22:43
Рендер дрона Shahed-136 у вечірньому небі. Фото ілюстративне: Pacific Press
У Хмельницькій області лунають вибухи. Повідомляється про атаку Старокостянтинова дронами Shahed-136.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Вибухи на Хмельниччині
За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, на місто летять ланки іранських дронів.
Станом на 22:37 карта повітряних тривог по Україні має такий вигляд:
Нагадаємо, на Хмельниччині вибухи пролунали 10 березня внаслідок такого ж нальоту іранських дронів. Кошмарили безпілотники й Суми: вчора в регіоні пролунало два вибухи.
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