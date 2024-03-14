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На Хмельниччині лунають вибухи — регіон під атакою "шахедів"

14 березня 2024 22:30
оновлено: 22:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Хмельниччині лунають вибухи — регіон під атакою "шахедів"
Рендер дрона Shahed-136 у вечірньому небі. Фото ілюстративне: Pacific Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Хмельницькій області лунають вибухи. Повідомляється про атаку Старокостянтинова дронами Shahed-136.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи на Хмельниччині

На Хмельниччині лунають вибухи — регіон під атакою "шахедів"
Джерело: Telegram
На Хмельниччині лунають вибухи — регіон під атакою "шахедів"
Джерело: Telegram

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, на місто летять ланки іранських дронів.

На Хмельниччині лунають вибухи — регіон під атакою "шахедів" - фото 3
Джерело: Telegram

Станом на 22:37 карта повітряних тривог по Україні має такий вигляд:

На Хмельниччині лунають вибухи — регіон під атакою "шахедів"
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, на Хмельниччині вибухи пролунали 10 березня внаслідок такого ж нальоту іранських дронів. Кошмарили безпілотники й Суми: вчора в регіоні пролунало два вибухи

вибух
Україна
Хмельницька область
дрон Шахід-136
війна в Україні

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