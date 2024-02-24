В Херсонской области сбили российский Су-34, — соцсети
В Геническом районе Херсонской области вечером в пятницу, 23 февраля, упал российский самолет Су-34, перед этим выпускавший ракеты по территории Украины.
Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер в пятницу, 23 февраля.
Избиение Су-34 РФ - что известно
Отмечается, что российский Су-34 после пуска ракеты по украинским городам скрылся с экранов радаров. Это якобы произошло "на высоте 2000 м над Геническим районом".
Впоследствии в Телеграмм-канале добавили: "К месту падения самолета поехали по меньшей мере 4 пожарных автомобиля и машины скорой помощи".
Там также опубликовали видео очевидца с места падения Су-34 в Геническом районе.
О запусках ракет и неоднозначной судьбе запускавшего их самолета сообщили также Силы обороны юга:
"2 ракеты уничтожены силами ПВО в Кировоградской области. Судьба самолета выясняется", — отметили в Силах обороны юга.
Напомним, воздушные силы Украины 14 января уничтожили военный самолет воздушно-космических сил РФ А-50. Он осуществлял дежурство в районе Кирилловки Запорожской области.
Также в материале Новини.LIVE мы рассказали, чем был важен для россиян этот самолет, сколько он стоил и какое количество А-50 еще остается в составе Военно-космических сил страны-агрессора.
Воздушные силы ВС Украины 15 января подтвердили уничтожение двух самолетов ВС РФ над Азовским морем. С тех пор враг не прекращает разведывательную деятельность с помощью дронов и тактической авиации.
Добавим, начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что после уничтожения ВСУ над Азовским морем самолета А-50 в России осталось совсем немного таких самолетов .
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