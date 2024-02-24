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В Херсонской области сбили российский Су-34, — соцсети

24 февраля 2024 03:52
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В Херсонской области сбили российский Су-34, — соцсети
Су-34. Фото: соцсети
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Геническом районе Херсонской области вечером в пятницу, 23 февраля, упал российский самолет Су-34, перед этим выпускавший ракеты по территории Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер в пятницу, 23 февраля.

Избиение Су-34 РФ - что известно

Отмечается, что российский Су-34 после пуска ракеты по украинским городам скрылся с экранов радаров. Это якобы произошло "на высоте 2000 м над Геническим районом".

Впоследствии в Телеграмм-канале добавили: "К месту падения самолета поехали по меньшей мере 4 пожарных автомобиля и машины скорой помощи".

Там также опубликовали видео очевидца с места падения Су-34 в Геническом районе.

О запусках ракет и неоднозначной судьбе запускавшего их самолета сообщили также Силы обороны юга:

"2 ракеты уничтожены силами ПВО в Кировоградской области. Судьба самолета выясняется", — отметили в Силах обороны юга.

Напомним, воздушные силы Украины 14 января уничтожили военный самолет воздушно-космических сил РФ А-50. Он осуществлял дежурство в районе Кирилловки Запорожской области.

Также в материале Новини.LIVE мы рассказали, чем был важен для россиян этот самолет, сколько он стоил и какое количество А-50 еще остается в составе Военно-космических сил страны-агрессора.

Воздушные силы ВС Украины 15 января подтвердили уничтожение двух самолетов ВС РФ над Азовским морем. С тех пор враг не прекращает разведывательную деятельность с помощью дронов и тактической авиации.

Добавим, начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что после уничтожения ВСУ над Азовским морем самолета А-50 в России осталось совсем немного таких самолетов .

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россияне
Херсонская область
война в Украине

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